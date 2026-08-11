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Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

Jalgrattasport
Rattasport
Rattasport Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Jalgrattasport

Poolas peetud 17. rahvusvahelisel Gruczno tänavasõidul pälvis Uku Järv M16 klassis võidu teist päeva järjest. Eestlastele kuulus seejuures taas kolmikvõit. Pühapäeval peetud 21. rahvusvahelisel Wojciech Paduchi memoriaalil sai samas vanuseklassis esimese koha Georg Salupuu.

22-kilomeetrisel tänavasõidul kogus Järv 45 punkti, kirjutab EJL.ee. Teise koha teenis Georg Salupuu (33 punkti) ja kolmanda koha Simon Suppi (8). Oskar Märs sai seekord viienda koha. Teistest eestlastest oli Kaur Kannel kümnes, Kevin Kerstman 11., Silver Semjonov 14., Pärtel Abras 21., Hardi Rinne 26., Aaron Leon Portugov 27. ja Aron Atonen 34.

M14 klassi 11-kilomeetrise tänavasõidu võitis poolakas Oskar Jelonek (18). Hubert Maripuu pälvis kaheksanda ja Kaspar Kers üheksanda koha. N16 klassis kogus enim punkte tšehhitar Nela Drabkova (41). Eliis Veske lõpetas sõidu kaheksandal, Pauliine Pesor 12. ja Roosmarii Pesor 15. positsioonil.

Meesjuunioride konkurentsis sai esimese koha poolakas Bartosz Zelcer (31). Jörgen Järvsoo teenis 21., Frank Maripuu 22., Karl Henrik Mollberg 25. ja Rihard Berenstrauch 33. koha.

Pühapäeval peetud 67,2-kilomeetrisel Wojciech Paduchi memoriaalil pälvis Georg Salupuu M16 klassis soolovõidu ajaga 1:27.07. Lätlane Mihhails Riks sai teise ja Kevin Kerstman kolmanda koha (mõlemad +2.59). Silver Semjonov pälvis kaheksanda, Simon Suppi 12., Uku Järv 13., Aaron Leon Portugov 18., Oskar Märs 20., Hardi Rinne 23., Pärtel Abras 24. (kõik +3.56) ja Kaur Kannel 28. (+4.13) koha.

Sama vanade tüdrukute võidusõidul teenis esimese koha leedulanna Elzbieta Seliavaite (1:41.24). Roosmarii Pesor lõpetas võistluse peagrupis seitsmendana.

M14 vanuseklassis pälvis soolovõidu poolakas Oskar Jelonek (32.15). Hubert Maripuu sprintis end kaks minutit ja 26 sekundit hiljem lõpetanud peagrupist neljandaks. Kaspar Kers sai üheksanda koha.

Meesjuunioridest oli parim poolakas Jacek Žytowiecki (1:27.07). Rihard Berenstrauch sai kümnenda (+0.08), Frank Maripuu 29., Jörgen Järvsoo 37. ja Karl Henrik Mollberg 40. (kõik +3.56) koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

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