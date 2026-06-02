X!

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

Jalgrattasport
Gert Kivistik krooniti kriteeriumis eliitmeeste klassis Eesti meistriks
Gert Kivistik krooniti kriteeriumis eliitmeeste klassis Eesti meistriks Autor/allikas: Kayvo Kroon
Jalgrattasport

Elvas peetud Eesti meistrivõistlustel kriteeriumis pälvisid eliitklassides võidud Kristel Sandra Soonik (Hawaii Express) ja Gert Kivistik (Peloton).

Meeste põhisõidul oli pikkust 44,55 kilomeetrit ning punkte jagati kokku kümnes vahefinišis ja lõpufinišis. 49 silma kogunud Kivistik krooniti Eesti meistriks. Hõbemedali pälvis Mikk Bauer (Huansheng Vonoa Taishan Sport Team; 28 punkti) ja pronksmedali Johan Nordlund (Peloton; 25).

Samas sõidus võistelnud kuni 23-aastaste meeste konkurentsis oli parim üldarvestuses kuuenda koha teeninud Virgo Mitt (Pärnu Kalev Spordikool; 3). Teise koha sai Arseni Laidinen (CFC Spordiklubi; 3) ja kolmanda Bryan Nuuma (CFC Spordiklubi; 1).

Naiste põhisõidul oli pikkust 20,25 kilomeetrit, mille jooksul oli neli vahefinišit ja lõpufiniš. Eesti meistri tiitli pälvis 28 puntkiga Soonik. Talle järgnesid Aidi Gerde Tuisk (Hitec Products Fluid Control; 15) ja Ann-Christine Allik (12).

Samas sõidus jagati Eesti meistri tiitlid veel NJ, NU, N19-34, N35-49 ja N50+ vanuseklassidele. Naisjuunioride seas võidutses Linda Lensment (Kalevi Jalgrattakool; 3p). Hõbemedali sai kaela Gisele Rang (CFC Spordiklubi) ja pronksmedali Carmen-Anete Plakso (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordidklubi). Kuni 23-aastaste naiste parim oli Liisi Lohk (Murla Team; 3 p) ja N19-34 klassis Carol Kuuskman (CFC Spordiklubi). N35-49 klassis võitis Kairi Kiiver (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), teise koha sai Mari-Liis Juul.

Meesjuunioride seas krooniti Eesti meistriks Sebastian Suppi (Cannibal B Victorious), kes edestas Lukas Bobkini (CFC Spordiklubi) ja Robert Sebastian Heinsart (Lõuna-Eesti Rattaklubi). M16 klassi parimad olid Georg Salupuu (Kuusalu Rattaklubi), Pärtel Abras (Lõuna-Eesti Rattaklubi) ja Kaur Kannel (Viljandi Rattaklubi), N16 klassis võitis Emily Kodanik (Lõuna-Eesti Rattaklubi), edetades Minna Li Mäeseppa (Elva Triatlon) ja Pauliine Pesorit (Raplamaa Rattaklubi KoMo).

N-14 klassis olid kolm kiireimat Isabel Kiis (Kalevi Jalgrattakool), Carola Hirv (CFC Spordiklubi) ja Anni Adele Ots (Kalevi Jalgrattakool). Sama vanade poiste klassis jõudsid kolme parema sekka Hugo Bazõlev (CFC Spordiklubi), Paul Puuraid (CFC Spordiklubi) ja Kevin Teeäär (Kalevi Jalgrattakool).

M-12 klassis pälvis võidu Carl Christer Irbe (Kalevi Jalgrattakool). Teisena lõpetas Derek Urgard (CFC Spordiklubi) ja kolmandana Artjom Googlev (Kalevi Jalgrattakool). N-12 klassi parimad olid Eliise Vuin (CFC Spordiklubi), Gretchen-Marii Allik (Kalevi Jalgrattakool) ja Nora Muul (Pärnu Kalev Spordikool).

Päeva viimases sõidus võistlesid M-19-34, M-35-49 ja M-50+ klasside ratturid. Üldarvestuses olid kolm esimest Gerd Kodanik (Kalevi Jalgrattakool; M-35-49), Jörgen Matt (Peloton; M-19-34) ja Henno Puu (CFC Spordiklubi; M-50+). Mattile järgnesid Robin Luht (Peloton) ja Markus Lepmets, Kodanikule Caspar Austa (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) ja Kristo Ebras (Kalevi Jalgrattakool) ning Puule Magnus Krusemann (A&T Spordiklubi) ja Urmas Pungar (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

01.06

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

30.05

Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

28.05

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

27.05

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

27.05

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

sport.err.ee uudised

17:07

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

16:07

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

15:54

Tallinn pakub noortele suvevaheajaks tasuta treeninguid

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

14:49

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:57

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

10:33

Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo