Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

Meeste põhisõidul oli pikkust 44,55 kilomeetrit ning punkte jagati kokku kümnes vahefinišis ja lõpufinišis. 49 silma kogunud Kivistik krooniti Eesti meistriks. Hõbemedali pälvis Mikk Bauer (Huansheng Vonoa Taishan Sport Team; 28 punkti) ja pronksmedali Johan Nordlund (Peloton; 25).

Samas sõidus võistelnud kuni 23-aastaste meeste konkurentsis oli parim üldarvestuses kuuenda koha teeninud Virgo Mitt (Pärnu Kalev Spordikool; 3). Teise koha sai Arseni Laidinen (CFC Spordiklubi; 3) ja kolmanda Bryan Nuuma (CFC Spordiklubi; 1).

Naiste põhisõidul oli pikkust 20,25 kilomeetrit, mille jooksul oli neli vahefinišit ja lõpufiniš. Eesti meistri tiitli pälvis 28 puntkiga Soonik. Talle järgnesid Aidi Gerde Tuisk (Hitec Products Fluid Control; 15) ja Ann-Christine Allik (12).

Samas sõidus jagati Eesti meistri tiitlid veel NJ, NU, N19-34, N35-49 ja N50+ vanuseklassidele. Naisjuunioride seas võidutses Linda Lensment (Kalevi Jalgrattakool; 3p). Hõbemedali sai kaela Gisele Rang (CFC Spordiklubi) ja pronksmedali Carmen-Anete Plakso (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordidklubi). Kuni 23-aastaste naiste parim oli Liisi Lohk (Murla Team; 3 p) ja N19-34 klassis Carol Kuuskman (CFC Spordiklubi). N35-49 klassis võitis Kairi Kiiver (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), teise koha sai Mari-Liis Juul.

Meesjuunioride seas krooniti Eesti meistriks Sebastian Suppi (Cannibal B Victorious), kes edestas Lukas Bobkini (CFC Spordiklubi) ja Robert Sebastian Heinsart (Lõuna-Eesti Rattaklubi). M16 klassi parimad olid Georg Salupuu (Kuusalu Rattaklubi), Pärtel Abras (Lõuna-Eesti Rattaklubi) ja Kaur Kannel (Viljandi Rattaklubi), N16 klassis võitis Emily Kodanik (Lõuna-Eesti Rattaklubi), edetades Minna Li Mäeseppa (Elva Triatlon) ja Pauliine Pesorit (Raplamaa Rattaklubi KoMo).

N-14 klassis olid kolm kiireimat Isabel Kiis (Kalevi Jalgrattakool), Carola Hirv (CFC Spordiklubi) ja Anni Adele Ots (Kalevi Jalgrattakool). Sama vanade poiste klassis jõudsid kolme parema sekka Hugo Bazõlev (CFC Spordiklubi), Paul Puuraid (CFC Spordiklubi) ja Kevin Teeäär (Kalevi Jalgrattakool).

M-12 klassis pälvis võidu Carl Christer Irbe (Kalevi Jalgrattakool). Teisena lõpetas Derek Urgard (CFC Spordiklubi) ja kolmandana Artjom Googlev (Kalevi Jalgrattakool). N-12 klassi parimad olid Eliise Vuin (CFC Spordiklubi), Gretchen-Marii Allik (Kalevi Jalgrattakool) ja Nora Muul (Pärnu Kalev Spordikool).

Päeva viimases sõidus võistlesid M-19-34, M-35-49 ja M-50+ klasside ratturid. Üldarvestuses olid kolm esimest Gerd Kodanik (Kalevi Jalgrattakool; M-35-49), Jörgen Matt (Peloton; M-19-34) ja Henno Puu (CFC Spordiklubi; M-50+). Mattile järgnesid Robin Luht (Peloton) ja Markus Lepmets, Kodanikule Caspar Austa (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) ja Kristo Ebras (Kalevi Jalgrattakool) ning Puule Magnus Krusemann (A&T Spordiklubi) ja Urmas Pungar (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi).