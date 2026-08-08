Eesti noorratturid said Poolas nelikvõidu

Eesti noorrattureid ootab Poolas ees veel üks kriteerium ja üks grupisõit.

Meesjuunioreid ootas ees 27,5 kilomeetrit võidusõitu. Kodupubliku rõõmuks võidutses Mateusz Blaszak (55 punkti). Frank Maripuu lõpetas kriteeriumi 20., Jörgen Järvsoo 23., Karl Henrik Mollberg 26. ja Rihard Berenstrauch 29. positsioonil.

N16 klassi 11-kilomeetrisel distantsil oli 25 punktiga parim tšehhitar Nela Drabkova. Eliis Veske lõpetas kaheksandal, Pauliine Pesor 12. ja Roosmarii Pesor 13. kohal.

M14 klassi 6,6-kilomeetrise kriteeriumil noppis 17 punktiga võidu tšehh Marek Semerad. Kaspar Kers teenis viienda ja Hubert Maripuu kuuenda koha.

M16 klassi noormehed võistlesid 16,5-kilomeetrisel kriteeriumil, mille igal ringil jagati punkte. Järv kogus kokku 24 punkti, Suppi 22, Salupuu 17 ja Märs 14. Teistest eestlastest sai Kaur Kannel seitsmenda, Kevin Kerstman 12., Pärtel Abras 18., Aaron Leon Portugov 24. ja Silver Semjonov 26. koha, vahendab ejl.ee.

Poolas peetud rahvusvahelisel Grudziadzi kriteeriumil, Szymon Wolocha memoriaalil teenisid M16 klassi kuuluvad Eesti noorratturid Uku Järv, Simon Suppi, Georg Salupuu ja Oskar Märs nelikvõidu.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: