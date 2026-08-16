Noor Eesti rattur teenis Poolas toimuval velotuuril etapivõidu

52,38-kilomeetrisel teisel etapil edestas Järv (1:23.34) poolakaid Leon Janikowskit (+0.00) ja Dawid Bartyzeli (+0.03). Simon Suppi (+0.09) sai 12., Georg Salupuu (+0.50) 28., Kevin Kertsman (+4.29) 50., Aaron Leon Portugov (+9.18) 84., Marten Seesmaa (-2 ringi) 97., Hardi Rinne (-2 ringi) 105. ja Aron Atonen (-2 ringi) 108. koha.

Velotuuril on veel stardis Rando Marten Evendi, kes 20-39-aastaste meeste sõidus pälvis üheksanda koha.

Kolmandal etapil oli kavas kümnekilometrine temposõit. Kiireima aja sõitis U-17 klassis välja poolakas Leon Janikowski (13.11). Järv teenis üheksanda (+1.00), Salupuu 11. (+1.05), Suppi 18. (+1.18), Kertsman 35. (+1.57), Seesmaa 70. (+2.37), Portugov 88. (+3.08), Atonen 91. (+3.38) ja Rinne 102. (+4.22) koha. Evendi sai M20-39 klassis viienda tulemuse.

Pärast kolmandat etappi on velotuuri üldarvestuses U-17 klassis esikohal Janikowski. Järv hoiab seitsmendat, Suppi 13., Salupuu 19., Kertsman 46., Portugov 84., Seesmaa 90., Atonen 96. ja Rinne 102. positsiooni. Evendi on M20-39 klassis viies.