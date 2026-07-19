Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

Lõiv saavutas oma viienda lühirajasõidu Eesti meistritiitli kindla eduga, sõites kuus ringi ajaga 25 minutit ja 48,6 sekundit. Teisele ja kolmandale kohale käis tihe heitlus. Seekord sai hõbemedali Mairit Kaarjärv (30.31,1) ja pronksmedali Loore Lemloch (30.49,6).

Eliitmeeste sõidus võidutses esmakordselt Riko Tammepuu ajaga 26 minutit ja 55,7 sekundit. Hõbemedali teenis Matthias Mõttus (27.07,2) ja pronksmedali Kirill Tarassov (27.31,9).

Meesjuunioride klassis olid parimad Herlen Kajo, Hugo Hendrik Orav ja Mihkel Arro.

M16 klassi sõidus võidutses Maikel Magnus Välja, edestades Kevin Kertsmani ja Oskar Märsi. N16 klassis olid kolm kiiremat Pauliine Pesor, Melissa Kivi ja Roosmarii Pesor.

M14 klassis sai esimese koha Hugo Bazõlev, teise koha Martin Maide ja kolmanda koha Sergei Rõbin. Kiireim tüdruk oli Eleanor Rang.

Eesti meistrivõistlused lõppevad Narvas pühapäeval olümpiakrossidega.