X!

Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

Jalgrattasport
Herlen Kajo, Janika Lõiv ja Riko Tammepuu
Herlen Kajo, Janika Lõiv ja Riko Tammepuu Autor/allikas: Juri Vsivtsev
Jalgrattasport

Narvas Äkkeküla spordikeskuses jätkuvatel Kuusakoski Eesti maastikurattasõidu meistrivõistlustel teenisid lühirajasõidus eliitklassides esimese koha Janika Lõiv ja Riko Tammepuu.

Lõiv saavutas oma viienda lühirajasõidu Eesti meistritiitli kindla eduga, sõites kuus ringi ajaga 25 minutit ja 48,6 sekundit. Teisele ja kolmandale kohale käis tihe heitlus. Seekord sai hõbemedali Mairit Kaarjärv (30.31,1) ja pronksmedali Loore Lemloch (30.49,6).

Eliitmeeste sõidus võidutses esmakordselt Riko Tammepuu ajaga 26 minutit ja 55,7 sekundit. Hõbemedali teenis Matthias Mõttus (27.07,2) ja pronksmedali Kirill Tarassov (27.31,9).

Meesjuunioride klassis olid parimad Herlen Kajo, Hugo Hendrik Orav ja Mihkel Arro.

M16 klassi sõidus võidutses Maikel Magnus Välja, edestades Kevin Kertsmani ja Oskar Märsi. N16 klassis olid kolm kiiremat Pauliine Pesor, Melissa Kivi ja Roosmarii Pesor.

M14 klassis sai esimese koha Hugo Bazõlev, teise koha Martin Maide ja kolmanda koha Sergei Rõbin. Kiireim tüdruk oli Eleanor Rang.

Eesti meistrivõistlused lõppevad Narvas pühapäeval olümpiakrossidega.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

19:30

Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

18:57

Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

18.07

Tour de France'il jätkub Pogacari soleerimine

18.07

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

18.07

Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

17.07

Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

16.07

Sander sprintis end Belgias esikümnesse

16.07

Merlier pääses koledast kukkumisest ja tegi Touril kübaratriki

15.07

Wärenskjold võitis Tour de France'i ajaloo kiireima etapi

15.07

Suppi andis Prantsusmaal vägeva lahingu

15.07

Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

14.07

Pogacar korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

14.07

Tour de France'i põrutusjuhtumid tõid esile senise kontrolli puudused

14.07

Lond sõitis end Belgias pjedestaalile

14.07

Tour de France'i ratturid pagesid kehvast hotellitoast ja magasid rõdul

14.07

Meier jäi maastikumaratoni EM-il tulemuseta

13.07

Allik saavutas Saksamaa tuuri finaaletapil seitsmenda koha

13.07

Pajur kandis kõrgetasemelisel velotuuril Hiinas parima ronija särki

13.07

Mäeuibo jäi finaalsõidust kuue sekundi kaugusele

13.07

Janika Lõiv sai Andorras 17. koha

sport.err.ee uudised

19:30

Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

18:57

Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

18:11

Belgia GP võitis Antonelli, Russelli sõit lõppes kiirelt

17:10

Tabeliliider Welco sai esiliigas üllatuskaotuse

16:37

Eesti jalgpallikoondislane on Šotimaal hooaega alustanud kahe raske võiduga

16:06

Varjun ja Mätas krooniti Eesti golfimeistriteks

15:33

MM-i finaali piletid maksavad ligi 10 000 dollarit

14:54

Duplantis: võib-olla peame tegema täiendavaid uuringuid

14:23

26-aastane poksija hukkus liiklusõnnetuses

14:14

Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese võidu Uuendatud

13:59

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

13:34

Virves saavutas teist aastat järjest kodusel rallil WRC2-s esikoha

13:27

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

12:55

Lääne ja Üle võitsid rannasprindi Eesti meistritiitli

12:20

Hispaania jäi enne MM-i finaali viimase treeninguta

11:48

Äsja Wimbledoni finaalis mänginud Muchova teatas operatsioonist ja võistluspausist

11:15

Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas

10:32

Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

10:02

Tuchel: olime täiesti kurnatud, kuid meeskond näitas erakordset mentaliteeti

08:47

TÄNA OTSE | Kellest saab jalgpalli maailmameister?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo