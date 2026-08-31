Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

Finaaletapil eraldus peagrupist seitse ratturit. Neist finišis näitas teravaimat minekut Lond (2:38.25), kellele järgnesid lätlane Ricards Hansons (MSG/RRS) ja Robert Sebastian Heinsar (Lõuna-Eesti Rattaklubi). Eestlastest kuulusid esimesse gruppi veel Harl Henrik Molberg (Viljandi Rattaklubi), kes sai neljanda koha, Rihard Berenstrauch (Lõuna-Eesti Rattaklubi), kes finišeeris viiendana ja Karel Gustav Rei (CFC Spordiklubi), kes ületas lõpujoone seitsmendana. Minut hiljem lõpetanud peagrupist oli kiireim soomlane Emil Krogell, vahendab ejl.ee.

Nelja etapi kokkuvõttes pälvis võidu Karel Gustav Rei, edestades Robert Sebastian Heinsart 12 ja Niklas Londi 20 sekundiga. Teistest eestlastest sai Rihard Berenstrauch 11., Karl Henrik Molberg 13., Uku Järv 17., Georg Salupuu 20., Jörgen Järvsoo 26., Kaur Kannel 27., Frank Maripuu 36., Rasmus Rebane 37., Marko Vain 38. ja Kaur Raudsepp 39. koha.