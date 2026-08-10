Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

Pühapäeval peetud 67,2-kilomeetrisel Wojciech Paduchi memoriaalil pälvis Georg Salupuu M16 klassis soolovõidu. Lätlane Mihhails Riks sai teise ja Kevin Kerstman kolmanda koha.

N16 klassis kogus enim punkte tšehhitar Nela Drabkova (41). Eliis Veske lõpetas sõidu kaheksandal, Pauliine Pesor 12. ja Roosmarii Pesor 15. positsioonil.

M14 klassi 11-kilomeetrise tänavasõidu võitis poolakas Oskar Jelonek (18). Hubert Maripuu pälvis kaheksanda ja Kaspar Kers üheksanda koha.

22-kilomeetrisel tänavasõidul kogus Järv 45 punkti. Teise koha saavutas Georg Salupuu (33 punkti) ja kolmanda koha Simon Suppi (8). Oskar Märs sai seekord viienda koha, vahendab ejl.ee .

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