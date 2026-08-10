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Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

Jalgrattasport
Uku Järv
Uku Järv Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit
Jalgrattasport

Poolas peetud 17. rahvusvahelisel Gruczno tänavasõidul pälvis Uku Järv M16 klassis võidu teist päeva järjest. Eestlastele kuulus seejuures taas kolmikvõit. Pühapäeval peetud 21. rahvusvahelisel Wojciech Paduchi memoriaalil sai samas vanuseklassis esimese koha Georg Salupuu.

22-kilomeetrisel tänavasõidul kogus Järv 45 punkti. Teise koha saavutas Georg Salupuu (33 punkti) ja kolmanda koha Simon Suppi (8). Oskar Märs sai seekord viienda koha, vahendab ejl.ee.

M14 klassi 11-kilomeetrise tänavasõidu võitis poolakas Oskar Jelonek (18). Hubert Maripuu pälvis kaheksanda ja Kaspar Kers üheksanda koha.

N16 klassis kogus enim punkte tšehhitar Nela Drabkova (41). Eliis Veske lõpetas sõidu kaheksandal, Pauliine Pesor 12. ja Roosmarii Pesor 15. positsioonil.

Pühapäeval peetud 67,2-kilomeetrisel Wojciech Paduchi memoriaalil pälvis Georg Salupuu M16 klassis soolovõidu. Lätlane Mihhails Riks sai teise ja Kevin Kerstman kolmanda koha.

Sama vanade tüdrukute võidusõidul teenis esimese koha leedulanna Elzbieta Seliavaite. Roosmarii Pesor lõpetas võistluse peagrupis seitsmendana.

M14 vanuseklassis pälvis soolovõidu poolakas Oskar Jelonek. Hubert Maripuu sprintis end neljandaks. Kaspar Kers sai üheksanda koha.

Toimetaja: Lisette Holst

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