Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

Elva rattamaratoni 70-kilomeetrine rada on kiire ja paljud võistlejad kasutavad sel etapil graveli rattaid. Väga aktiivse sõidu järel, millel oli keskmist kiirust peaaegu 38 km/h, võidutses väikeses grupifinišis Markus Mäeuibo. Tema võiduajaks mõõdeti üks tund, 51 minutit ja kolm sekundit. Vaid sekundiga jäi talle alla Lauri Tamm (Murla Team) ja kahe sekundiga Gert Kivistik (Hawaii Express meeskond).

"Sõit oli äge. Ründasime päev otsa. Lõpuks jäi sprindi peale. Õnneks oli mul kõige teravam jalg," ütles Mäeuibo, kelle sõnul on graveli rattaga võistlemine hea vaheldus maanteesõidule.

Naiste konkurentsis oli parim soomanna Karoliina Leinonen ajaga kaks tundi ja 53 sekundit. Teise koha pälvis Ann-Christine Allik (Velohunt Sparta naiskond; +3.56) ja kolmanda koha Kristel Sandra Soonik (Hawaii Express naiskond; +6.23).

"Olin võistluse algul natuke hirmul, sest kartsin kukkuda. Eelmisel etapil kukkusin üsna halvasti ehk see oli veel minu peas. Õnneks kõik läks sujuvalt ja rahunesin seejärel maha ning sain edasi teha oma asja," ütles Leinonen finišis.

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Siim Kiskonen (VAP Ventilatsioon) ja Kristel Sandra Soonik. LOOK mäefinišis võidutses Matthias Mõttus (Hawaii Express meeskond) ja Jetoil vahefinišis Markus Mäeuibo.

Sarja üldarvestuses kannab liidrisärki Kirill Tarassov (Murla Team) ja Norsan liidrisärki Karoliina Leinonen. Hansgrohe liidrid on Karoliina Leinonen ja Taavi Kannimäe (Hawaii Express meeskond). LOOK mäefiniši kokkuvõttes juhib Lauri Tamm ja Jetoil vahefiniši kokkuvõttes Kirill Tarassov.

Elva rattamaratoni 25-kilomeetrise Gardena poolmaratoni võitis Artur Paluoja (TÜASK) ajaga 50 minutit ja 48 sekundit. Teise koha sai Johann Tiitsar (VBH-Roto Team - Firmasport; +0.01) ja kolmanda koha Sergei Rõbin (Kalevi Jalgrattakool; +0.01). Neidudest olid kiireimad Anni Adele Ots (KJK-Komo Tüdrukud; 53.04), Carola Hirv (Hawaii Express naiskond; +0.21) ja Emily Kodanik (LER; +1.16).

Poolmaratoni liidrisärgi sai enda selga Aimur Uuk (Rakvere Rattaklubi Siplased), Vichy liidrid on Sergei Rõbin ja Anni Adele Ots ning Kommipomm liidrid Gregor Kiis ja Eliise Vuin (CFC Spordiklubi).

Europark Estonian Cup rattamaratonide sarja viies etapp on Hüpoteeklaen 27. Jõulumäe rattamaraton, mis peetakse 15. augustil. Ühtlasi selguvad Jõulumäel Eesti meistrid maastikumaratonis.