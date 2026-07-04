Kivistik alistas Rapla linna rattamaratoni finišiheitluses napilt Tamme

Kivistik pidas tulise finišiheitluse maha Lauri Tammega. Duo lõpuajaks mõõdeti kaks tundi, viis minutit ja 18 sekundit. Kolmanda koha teeninud Siim Kiskonen jäi neist viie sekundi kaugusele.

Kivistiku sõnul hakati kohe võistluse algul kihutama ning esimestel singlitel ja porilõikudel tekkisid esimesed vahed. "Saime kümnekesi päris ruttu minema," rääkis Kivistik. "Edasi sõitsime kruusa peal lihtsalt karusselli. Rünnakuid seal ei tehtud, ainult vahefinišeid. Eneseusk, et võin täna võidu peale sõita, tuli tegelikult eile ja see mõte oli mul terve sõidu peas. Lõpus saingi kätte."

Tamm tõdes finišis, et ei tea täpselt, millest seekord puudu jäi. "Tunne oli väga hea ja vorm on ka väga hea. Rada oli samuti üliäge ja nautisin täna võistlemist väga," ütles ta.

Naiste üldarvestuses olid parimad Aidi-Gerde Tuisk (2:17.30), Ann-Christine Allik (+2.46) ja Kristel Sandra Soonik (+3.47). "Täitsa hea tunne oli. Natuke eelnevalt uurisin ka, kas see on siin kihutamise rada või mitte, kuna metsaratast mul pole. Gravel sobis hästi ja tahtsin pingutada. Õige etapp ja õige rada tulid õigel ajal," ütles Tuisk. "Sain päris heasse gruppi. Seal oli umbes 20 meest ja mina. Raskeid hetki oli, aga mitte midagi liiga hullu. Viimasel 15 kilomeetril oli mul väike tehniline probleem ja siis jäin grupist maha ning tulin üksinda lõpuni."

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Kivistik ja Karoliina Leinonen, LOOK mäefinišis ja Jetoil vahefinišis võidutses Tamm. Europark Estonian Cup üldarvestuses jätkavad liidritena Kirill Tarassov ja Leinonen. Hansgrohe kiirenduskilomeetri üldarvestuses on parimad Taavi Kannimäe ja Leinonen, LOOK mäefiniši ja Jetoil vahefiniši üldarvestuses aga Tarassov.

29-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil võidutses Kevin Teeäär ajaga 1:00.36. Talle järgnesid Kaarel Laansoo (+0.00) ja parim neiu Marta Mõttus (+0.44). Naiste konkurentsis järgnesid Mõttusele Anni Adele Ots (+0.04) ja Roosmarii Pesor (+2.36). Vichy liidrisärgid jätsid enda selga Teeäär ja Ots.

Kommipommi lastesõitude parimad olid Eliise Vuin ja Georg Klaos. Liidritena jätkavad Vuin ja Gregor Kiis.

EuroPark Estonian Cup Rattamaratonide sarja neljas etapp peetakse 25. juulil, mil toimub Rand&Tuulberg 26. Elva Rattamaraton.