Tõkkesprindis korrati vanuseklassi maailmarekordit

Meeste 110 meetri tõkkejooksus kordas ameeriklane Le'Ezra Brown 2021. aastast prantslase Sasha Zhoya nimel olevat maailmarekordit 12,72. Seejuures ka Zhoya võitis toona Nairobis sellega U-20 vanuseklassi maailmameistritiitli.

Brown sai eeljooksis kirja Põhja-Ameerika U-20 rekordit tähistava 12,89 ja lidus poolfinaalis distantsi lubatust suurema taganttuule toel 12,82-ga. Finaalis kärpis ta tulemusest veel kümnendiku ja sai kulla.

Koguni kolmel korral parandati aga U-20 maailmarekordit suhteliselt uuel distsipliinil ehk 4 x 100 meetri segateatejooksus. Kui Austraalia nelik sai esimeses eeljooksus kirja 41,64 ja Suurbritannia teises 41,60, siis finaalis läksid numbrid veelgi paremaks.

Kuldmedali võitis tulemusega 41,21 aga Itaalia nelik Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini ja Kelly Doualla. Senisest rekordist olid aga paremad ka Suurbritannia (41,38) ja USA (41,39).

Võistluste esimese vanuseklassi maailmarekordi püstitas aga 5000 meetri käimises austraallane Isaac Beaucroft, kes sai laupäeva hommikul kirja 18.40,37.