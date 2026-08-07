X!

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

Kergejõustik
Mia Mireia Uusorg.
Mia Mireia Uusorg. Autor/allikas: Kuvatõmmis/EKJL
Kergejõustik

USA-s Oregonis toimuvatel kergejõustiku U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel avas Eesti koondise medaliarve Mia Mireia Uusorg, kes tuli seitsmevõistluses hõbemedalile.

18-aastane Uusorg kogus seitsme alaga 5961 punkti (13,71 - 1.63 - 11.33 - 24,27 - 6.23 - 45.30 - 2.13,90). Tal jäi enda nimele kuuluvast U-20 Eesti rekordist puudu 138 punkti.

"Emotsioon on ikka täiesti laes! Kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud, aga tulin tagasi," rääkis Uusorg. "Tulin võistlustele ootusega ja lootusega, et teen kõik enda asjad ära. Nii plaanipäraselt ei läinud, aga kõik kaardid mängisid lõpuks minu kasuks."

Kõige rohkem jäi Uusorg rahule kuulitõuke ja 800 meetri jooksuga, kus sai mõlemas kirja uue isikliku rekordi. Lisaks nihutas ta isiklikku tippmarki ka 100 meetri tõkkejooksus.

"Kindlasti olen rahul kuulitõukega. Olen sellega väga palju võidelnud erinevates mitmevõistluses, mis ma olen varem teinud. Kõrgushüpe oli kindlasti alla igasuguse arvestuse, aga vahest on nii. Selline on mitmevõistlus. Olen ekstreemselt rahul ka 800 meetri jooksuga. Nendes tingimustes joosta isiklik rekord oli kõige suurem kordaminek."

Sügisest hakkab Uusorg tudeerima ja treenima Oregoni ülikoolis, mis võõrustab tänavuseid U-20 maailmameistrivõistlusi. "Nagu ma juba rääkisin, kõrgushüpe läks aia taha ja pärast seda mõtlesin, et vihkan seda staadionit igavesti. Aga mida ala edasi, seda normaalsemaks ja paremaks seis läks. Lõpuks kui medali sain... See staadion ikkagi meeldib mulle. Siin võin küll treenida," märkis Uusorg.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:44

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

08:00

Seitsmevõistleja Uusorg võitis U-20 MM-il hõbemedali

06.08

Eesti sprinter uuendas U-20 MM-i avapäeval kaks korda Eesti noorterekordit Uuendatud

05.08

Maasik on oma teise EM-i eel optimistlik: mõned rekordid on tänavu tulnud

05.08

Tilga: vanas eas on kohale jõudnud, et saan kontrollida vaid oma asju

05.08

Bruus: saan nüüd keskenduda ainult trennile ja kõigele positiivsele

05.08

Tiitlikaitsja Erm: olen oma seisuga rahul, lähen endast parimat andma

05.08

Seitsmevõistleja O'Connor: loodan kõigile medalivõitluse raskeks teha

05.08

Seitsmevõistluse tiitlikaitsja Thiam loobub EM-ist

04.08

Kergejõustiku U-20 MM-il osaleb 14-liikmeline Eesti koondis

02.08

Eesti segateatenelik püstitas Balti meistrivõistlustel uue rekordi

01.08

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

31.07

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

29.07

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

29.07

Vihm ei pidurdanud Briti Rahvuste mängudel rekordilist sprindikiirust

28.07

Eesti aegade parim pikamaajooksja Enn Sellik sai Kuulsuste Halli autahvli

27.07

Jakob Ingebrigtsen lõpetab pika võistluspausi

27.07

Kergejõustikutreener Taivo Mägi põhjustas joobes juhtides õnnetuse

27.07

Tentoglou nihutas kodupubliku ees karjääri tippmarki

sport.err.ee uudised

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

18:04

Rebel ja Kais jätkavad Hiina MK-etappi 12 parema seas

17:21

UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

17:02

Eesti korvpallinoored said EM-il B-divisjonis teise võidu

16:44

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

16:03

Eesti profitiim võitis Himaalaja velotuuril parima meeskonna auhinna

15:41

Taaramäe kerkis üldarvestuses esikolmikusse

15:06

Glinka murdis Poolas nelja parema sekka

14:39

Inglismaa jalgpallikoondislane peab kohtu ette astuma

14:00

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

13:51

Noored Eesti sõudjad teenisid MM-il finaalipileti

13:10

Mehhiko jalgpalliliit murdis CONCACAF-i ühisrinde

11:48

Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti laskuritele kaks kulda

11:15

Werderi väravavahtide treener: Hein on praegu number üks

10:50

Rannakäsipallis tulid Eesti meistriteks Põlva Serviti ja HC Tabasalu

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

09:12

Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo