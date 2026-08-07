Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

18-aastane Uusorg kogus seitsme alaga 5961 punkti (13,71 - 1.63 - 11.33 - 24,27 - 6.23 - 45.30 - 2.13,90). Tal jäi enda nimele kuuluvast U-20 Eesti rekordist puudu 138 punkti.

"Emotsioon on ikka täiesti laes! Kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud, aga tulin tagasi," rääkis Uusorg. "Tulin võistlustele ootusega ja lootusega, et teen kõik enda asjad ära. Nii plaanipäraselt ei läinud, aga kõik kaardid mängisid lõpuks minu kasuks."

Kõige rohkem jäi Uusorg rahule kuulitõuke ja 800 meetri jooksuga, kus sai mõlemas kirja uue isikliku rekordi. Lisaks nihutas ta isiklikku tippmarki ka 100 meetri tõkkejooksus.

"Kindlasti olen rahul kuulitõukega. Olen sellega väga palju võidelnud erinevates mitmevõistluses, mis ma olen varem teinud. Kõrgushüpe oli kindlasti alla igasuguse arvestuse, aga vahest on nii. Selline on mitmevõistlus. Olen ekstreemselt rahul ka 800 meetri jooksuga. Nendes tingimustes joosta isiklik rekord oli kõige suurem kordaminek."

Sügisest hakkab Uusorg tudeerima ja treenima Oregoni ülikoolis, mis võõrustab tänavuseid U-20 maailmameistrivõistlusi. "Nagu ma juba rääkisin, kõrgushüpe läks aia taha ja pärast seda mõtlesin, et vihkan seda staadionit igavesti. Aga mida ala edasi, seda normaalsemaks ja paremaks seis läks. Lõpuks kui medali sain... See staadion ikkagi meeldib mulle. Siin võin küll treenida," märkis Uusorg.