Gout Gout tõmbab vigastuse tõttu hooajale joone alla

Sel kevadel 200 meetri jooksus U-20 vanuseklassi maailmarekordi jooksnud Austraalia sprinditalent Gout Gout teatas, et vigastas treeningul tagareit ning peab augustis toimuva vanuseklassi MM-i vahele jätma ja hooajale joone alla tõmbama.

18-aastane Gout jooksis aprillis Sydneys toimunud Austraalia meistrivõistlustel välja aja 19,67, millega parandas senist enda nimele kuulunud Okeaania rekordit ja püstitas ühtlasi uue U-20 vanuseklassi maailmarekordi.

Pärast koduseid meistrivõistlusi võttis Gout veidikeseks aja maha ning jätkas oma hooaega juunis, kui osales Oslos toimunud Teemantliiga etapil ning seejärel Ostravas toimunud võistlusel, kus osales haruldases 150 meetri jooksus.

Neljapäeval teatas aga sprinditalent, et vigastas end treeningul ja peab pausi tegema. "Kahjuks vigastasin [kolmapäeval] Brisbane'is treenides oma vasaku jala tagareit. Sain oma röntgenuuringu tulemused tagasi ja kahjuks on tegemist halva uudisega: ma ei saa augustis Eugene'is toimuvatel U-20 maailmameistrivõistlustel osaleda," kirjutas Gout ühismeedias.

Ta kirjeldas üpris tõsist lihasrebendit ning ütles, et plaanib võistlustulle naasta järgmisel aastal.

Gouti vigastus on mõistagi karm hoop ja noorsportlane peab tegema kõik, et veelgi parema jooksjana naasta, kuid selle tõttu jääb ära Eugene'is üks oodatud vastasseis. Nimelt sai Gout aprillis oma nimele U-20 vanuseklassi maailmarekordi, aga 18-aastane ameeriklane Tate Taylor ei jää temast kuigi kaugele. Gouti eakaaslane jooksis alles eelmisel nädalal Eugene'i Teemantliiga etapil välja suurepärase 19,75, edestades muuhulgas Pariisi olümpiavõitjat Letsile Tebogot. Lisaks on head kiirust näidanud see aasta ameeriklane Blake Hamilton, kes sai juunis kirja 20,02.

U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlused toimuvad 5.-9. augustini.