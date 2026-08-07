Eesti teatevõistkond jääb avavee EM-i viimaselt alalt kõrvale

Sellega on Eesti avavee koondise jaoks tänavused avaveeujumise Euroopa meistrivõistlused lõppenud.

Lisaks talle pidanuks laupäeval startima Evalotta Victoria Aabrams, Erik Mäesepp ja Kirke Mõtsnik.

Pasko sai viga kohe kolme kilomeetri knockout-sprindi alguses, mille järel oli sunnitud juba esimese saja meetri järel ujumise katkestama. Eestlane viidi haiglasse, kus tema haava õmmeldi. Arstid keelasid Paskol edasise võistlemise.

Eesti koondis ei osale Jaan Pasko trauma tõttu laupäeval Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistluste 4 x 1500 meetri avavee segateatevõistlusel.

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