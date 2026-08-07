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Eesti teatevõistkond jääb avavee EM-i viimaselt alalt kõrvale

Ujumine
Avaveeujujad EM-il
Avaveeujujad EM-il Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Ujumine

Eesti koondis ei osale Jaan Pasko trauma tõttu laupäeval Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistluste 4 x 1500 meetri avavee segateatevõistlusel.

Pasko sai viga kohe kolme kilomeetri knockout-sprindi alguses, mille järel oli sunnitud juba esimese saja meetri järel ujumise katkestama. Eestlane viidi haiglasse, kus tema haava õmmeldi. Arstid keelasid Paskol edasise võistlemise.

Lisaks talle pidanuks laupäeval startima Evalotta Victoria Aabrams, Erik Mäesepp ja Kirke Mõtsnik.

Sellega on Eesti avavee koondise jaoks tänavused avaveeujumise Euroopa meistrivõistlused lõppenud.

Toimetaja: Siim Boikov

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