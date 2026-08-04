Paavo: Eesti avaveeujujatel on Pariisis esikümnekoht täiesti tehtav

Eesti avaveeujujad alustasid teisipäeval Pariisis Seine'i jõel Euroopa meistrivõistlusi. Avaveeujumise eksperdi ja kommentaatori Sander Paavo hinnangul on Eesti koondis piisavalt kogenud ja hästi valmistunud, et võidelda esikümnekoha eest.

Paavo sõnul on avaveeujumine ala, kus lõpptulemust mõjutavad lisaks sportlaste vormile ka võistluspäeva tingimused. Tema hinnangul teeb Pariisi raja eriti keeruliseks Seine'i jõe vool.

"Avaveeujumises võib alati üllatusi tulla. Isegi maailmameistri tulemus sõltub suuresti võistluspäeva oludest. Pariisi rada muudab eriti huvitavaks Seine'i tugev vool . Ühes suunas ujutakse allavoolu, kuid tagasi tulles tuleb vastuvoolus kõvasti tööd teha," ütles Paavo.

Ta tõi näiteks Pariisi olümpiamängud, kus sakslane Florian Wellbrock juhtis pikalt meeste võistlust, kuid langes lõpuks medalikonkurentsist välja. "See näitab, kui kiiresti võib olukord avavees muutuda," sõnas Paavo.

Eestit esindavad Pariisis Kirke Mõtsnik, Evalotta Victoria Aabrams, Jaan Pasko ja Erik Mäesepp. Paavo hinnangul on koondisel olemas vajalik kogemus, et hea tulemus välja ujuda.

"Neil on tiitlivõistluste korralik kogemus olemas ja meeskond on võistluseks valmis. Nüüd tuleb see kõik õigel päeval tulemuseks realiseerida. Esikümnekoht on täiesti tehtav," lausus ta.

Eksperdi hinnangul on Eesti avaveeujumisel head arenguväljavaated. Tema sõnul on Eesti mereriik, kus avavees ujumine muutub järjest populaarsemaks ning noorte huvi ala vastu kasvab.

"Avaveeujumine annab sportlastele realistliku võimaluse rahvusvahelisel tasemel läbi lüüa ega piira neid üksnes basseiniga. Eesti publikul tasub seda ala kindlasti jälgida. Võistlused on põnevad ja ettearvamatud ning tegemist on ikkagi olümpiaalaga," ütles Paavo.

Paavo hinnangul on Eesti eesmärk jõuda kümnendi lõpus või järgmise kümnendi alguses avaveeujumises olümpiamängudele igati realistlik.

"Euroopa meistritiitel võiks Eestisse jõuda järgmise 10–15 aasta jooksul. Ala areneb pidevalt ning eriti hea meel on näha, et lisandub noori sportlasi, kes peavad avaveeujumist tõsiseks ja perspektiivikaks karjäärivalikuks. Kõik on võimalik!" lisas Paavo.

Avaveeujumise võistlused peetakse Pariisi Euroopa meistrivõistlustel Seine'i jõel 4.–8. augustini. Esimesel võistluspäeval on kavas 10 kilomeetri distants, päev hiljem ujutakse viis kilomeetrit. 7. augustil peetakse kolme kilomeetri väljalangemisvõistlused ning 8. augustil lõpetab programmi segateateujumine.