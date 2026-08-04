X!

Paavo: Eesti avaveeujujatel on Pariisis esikümnekoht täiesti tehtav

Ujumine
Pariisi ujumise EM-i naise 10km avaveeujujad
Pariisi ujumise EM-i naise 10km avaveeujujad Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Ujumine

Eesti avaveeujujad alustasid teisipäeval Pariisis Seine'i jõel Euroopa meistrivõistlusi. Avaveeujumise eksperdi ja kommentaatori Sander Paavo hinnangul on Eesti koondis piisavalt kogenud ja hästi valmistunud, et võidelda esikümnekoha eest.

Paavo sõnul on avaveeujumine ala, kus lõpptulemust mõjutavad lisaks sportlaste vormile ka võistluspäeva tingimused. Tema hinnangul teeb Pariisi raja eriti keeruliseks Seine'i jõe vool.

"Avaveeujumises võib alati üllatusi tulla. Isegi maailmameistri tulemus sõltub suuresti võistluspäeva oludest. Pariisi rada muudab eriti huvitavaks Seine'i tugev vool . Ühes suunas ujutakse allavoolu, kuid tagasi tulles tuleb vastuvoolus kõvasti tööd teha," ütles Paavo.

Ta tõi näiteks Pariisi olümpiamängud, kus sakslane Florian Wellbrock juhtis pikalt meeste võistlust, kuid langes lõpuks medalikonkurentsist välja. "See näitab, kui kiiresti võib olukord avavees muutuda," sõnas Paavo.

Eestit esindavad Pariisis Kirke Mõtsnik, Evalotta Victoria Aabrams, Jaan Pasko ja Erik Mäesepp. Paavo hinnangul on koondisel olemas vajalik kogemus, et hea tulemus välja ujuda.

"Neil on tiitlivõistluste korralik kogemus olemas ja meeskond on võistluseks valmis. Nüüd tuleb see kõik õigel päeval tulemuseks realiseerida. Esikümnekoht on täiesti tehtav," lausus ta.

Eksperdi hinnangul on Eesti avaveeujumisel head arenguväljavaated. Tema sõnul on Eesti mereriik, kus avavees ujumine muutub järjest populaarsemaks ning noorte huvi ala vastu kasvab.

"Avaveeujumine annab sportlastele realistliku võimaluse rahvusvahelisel tasemel läbi lüüa ega piira neid üksnes basseiniga. Eesti publikul tasub seda ala kindlasti jälgida. Võistlused on põnevad ja ettearvamatud ning tegemist on ikkagi olümpiaalaga," ütles Paavo.

Paavo hinnangul on Eesti eesmärk jõuda kümnendi lõpus või järgmise kümnendi alguses avaveeujumises olümpiamängudele igati realistlik.

"Euroopa meistritiitel võiks Eestisse jõuda järgmise 10–15 aasta jooksul. Ala areneb pidevalt ning eriti hea meel on näha, et lisandub noori sportlasi, kes peavad avaveeujumist tõsiseks ja perspektiivikaks karjäärivalikuks. Kõik on võimalik!" lisas Paavo.

Avaveeujumise võistlused peetakse Pariisi Euroopa meistrivõistlustel Seine'i jõel 4.–8. augustini. Esimesel võistluspäeval on kavas 10 kilomeetri distants, päev hiljem ujutakse viis kilomeetrit. 7. augustil peetakse kolme kilomeetri väljalangemisvõistlused ning 8. augustil lõpetab programmi segateateujumine.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

ujumisuudised

10:16

Eesti avaveeujuja pälvis EM-i debüüdil 24. koha

05.08

Koondise peatreener Meijel: läheme Pariisi pauku tegema

05.08

Zirk: medalimõte on endiselt olemas

05.08

Tribuntsov: eesmärk on ujuda finaali ja teha isiklikud rekordid

05.08

Jefimova enne EM-i: tiitlikaitsjana on raskem starti minna

04.08

Treener Hein: praegu on suurem valu möödas ja Pasko jätkab võistlemist

04.08

Konkurendi löök katkestas Pasko lootustandva EM-i debüüdi

04.08

Paavo: Eesti avaveeujujatel on Pariisis esikümnekoht täiesti tehtav

03.08

Poola mees ujus üle Läänemere

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

31.07

Tribuntsov võitis Sloveenias uue Eesti rekordiga

26.07

Kolmekordne olümpiavõitja jäi oma õpilasele alla: pronks teeb palju haiget

20.07

Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

13.07

15-aastane Jäärats sai juunioride EM-il kaheksanda koha

12.07

Jäärats pääses juhuse tahtel juunioride EM-i finaali

11.07

Kaks Eesti ujujat kindlustasid koha juunioride EM-i poolfinaalis

11.07

Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

10.07

Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel neljanda medali

10.07

Tribuntsov sai Taani meistrivõistlustel esikoha

sport.err.ee uudised

13:09

Neli Eesti ametnikku on neljapäeval ametis UEFA eurosarjamängudel

12:36

Bigbank/Kaleviga liitub kogenud lätlane

12:08

Estonian Grand Prix'l stardib rekordarv vormeleid

11:39

USA korvpalliliit: LeBron James saab soovi korral koha LA olümpiale

11:08

Newcastle United nimetas uueks peatreeneriks Matthias Jaissle

10:39

Eesti sprinter uuendas U-20 MM-i avapäeval kaks korda Eesti noorterekordit

10:16

Eesti avaveeujuja pälvis EM-i debüüdil 24. koha

09:42

Eesti tennisistidest jäi Hämeenlinnas konkurentsi vaid Maileen Nuudi

09:12

Lauri Sild kindlustas koha MK-etapi A-finaalis

08:45

Infantino tunnistas vigu, kuid jätkab FIFA presidendina

08:12

Eesti kiirusautomudelistid võitsid kodusel EM-il kolm kuldmedalit

05.08

Ajaloo edukaim ülisuurslaalomisõitja lõpetas karjääri

05.08

Kaotusseisust Paidet võitnud Flora naiskond kerkis tabelis teiseks

05.08

Kink enne euromängu: mehed on selle oma higi ja vaevaga välja võidelnud

05.08

ETV spordisaade, 5. august

05.08

Vastuoluline golfisari leidis salapärase investori

05.08

Naiste jalgpallikoondis sai koduseks Balti turniiriks soodsa loosi

05.08

Naiste jalgpallikoondise kapten lõi Meistrite liiga mängus värava

05.08

Võistkonnatöö tõi Volleringile Touril võidu ja kahandas kokkuvõttes vahet

05.08

Premium liiga kuu parimateks nimetati Nõmme Unitedi mehed

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo