U-20 seitsmevõistluse Eesti rekordi toonud Uusorg valiti kuu sportlaseks

Eesti Kergejõustikuliidu liikmesklubide hääletuse tulemusena valiti maikuu parimaks sportlaseks mitmevõistleja Mia Mireia Uusorg, kes krooniti U-20 vanuseklassi Balti meistriks ning püstitas seitsmevõistluses uue Eesti U-20 rekordi.

Uusorg peab üheks edu võtmeks möödunud hooaja lõpus saadud vigastust, mis sundis treeninguid ümber korraldama. Tema sõnul muutis see rutiini ning tõi treeningutesse värskust. Samuti tõi ta esile tugeva usaldussuhte treener Liivi Erikuga.

Hooaja peamise eesmärgina näeb Uusorg tervena püsimist ja arengut. Tänavuse aasta tähtsaimaks võistluseks peab ta U-20 maailmameistrivõistlusi Oregonis. Pikemas perspektiivis soovib ta jõuda täiskasvanute tiitlivõistlustele.

Noore sportlase sõnul andsid suurima rahulolu kaugushüppes saavutatud 6.30, odaviske 46.90 ning 200 meetri jooksus püstitatud uus isiklik rekord. Samas usub ta, et arenguruumi jagub veel kõrgushüppes, tõkkejooksus, kuulitõukes ja 800 meetri jooksus.

Olulist rolli sportlase teekonnal mängib tema isa Urmet Uusorg, kelle nimel püsib endiselt Eesti 800 meetri jooksu rekord. Uusorgi sõnul ei sekku isa treeningute planeerimisse, kuid on talle koos ülejäänud perega alati oluline tugi nii võistlustel kui ka igapäevaelus.

Uusorg kogus Balti meistrivõistlustel 6099 punkti, parandades senist isiklikku rekordit koguni 433 punktiga. Tulemusega tõusis ta Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendale kohale ning hoiab U-20 vanuseklassi maailma hooaja edetabelis teist positsiooni.