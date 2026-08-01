Autolt löögi saanud Roglic jätab Vuelta eel kaks võidusõitu vahele

Sloveenia profirattur Primož Roglicit (Red Bull-Bora-Hansgrohe) tabas treeningul autojuht ning oli sunnitud loobuma osalemisest Clasica San Sebastianil ja Vuelta a Burgosel.

Roglic pääses õnnetusest suuremate vigastusteta, kuid juhtunust jäi ratturi jala tagaküljele suur verevalum.

Sloveen teatas, et oli seega sunnitud loobuma osalemisest Clasica San Sebastiani ja Vuelta a Burgose võidusõitudel.

Kogenud rattur pidi laupäeval Baskimaal hooajaga jätkama, valmistudes ühtlasi viimases faasis Vuelta a Espanaks, mis on ainus suurtuur, kus ta sel aastal osaleb.

"Sain paar päeva tagasi autolt löögi. Ma ei osale kahjuks San Sebastianil ja Burgosel. See pole just parim stsenaarium, aga elu on selline," kirjutas Roglic sotsiaalmeedias.

Sloveeni puudumisest hoolimata on Red Bull-Bora-Hansgrohel Clasica San Sebastianil välja panna üks tugevamaid meeskondi. Seda juhib Tour de France'i teise koha omanik ja kolmekordne võitja Remco Evenepoel, kes asub laupäeva hommikul starti suursoosikuna.

Roglic lahkub Red Bullist hooaja lõpus, olles veetnud Saksa meeskonnas kolm aastat. Tema kogu tähelepanu on 2026. aasta hooajal suunatud Vueltale. Sloveen loobus Giro d'Italia ja Touri sihtimisest ning oli enne treeningul juhtunud õnnetust võistelnud vaid 28 päeval.

Kui ta peaks 22. augustil Monacos Vuelta stardis olema, oleks ta üks peamisi võidusoosikuid. 2019. aastal võitis Roglic Hispaanias oma esimese üldvõidu.