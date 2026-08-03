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16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

Tennis
Kristina Ljutova
Kristina Ljutova Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Maailma edetabelis 229. kohal paiknev 16-aastane Kristina Ljutova alistas Memphis Classicu turniiril Darja Vidmanova tulemusega 1:6, 6:1, 6:3 ning temast sai noorim WTA turniirivõitja pärast seitset aastat.

Kvalifikatsioonist alustanud 16-aastane Ljutova tuli Tennessee osariigis toimunud Memphis Classicu turniiril välja avaseti kaotusseisust ning alistas 23-aastase tšehhitari Darja Vidmanova tulemusega 1:6, 6:1, 6:3.

Pärast kehva algust avasetis, kus domineeris suuresti vastane, suutis Ljutova mängu täielikult enda kasuks pöörata. Jäädes avasetis kaotusseisu 1:6 ja teises setis viigiseisule 1:1, võitis ta üheksa geimi järjest ning vormistas lõpuks võidu mängu lõppfaasis, mida iseloomustasid neli järjestikust servimurret.

Temast sai sellega noorim WTA turniiri võitja pärast seitset aastat. 2019. aastal Linzis triumfeeris Coco Gauff vaid 15-aastasena.

"Tahan tänada oma perekonda ja ema. Vaadake, kuhu me oleme jõudnud. Vaadake, kuhu te olete mind toonud. Olete alates minu kolmandast eluaastast teinud nii suurepärast tööd," sõnas Ljutova. 

Hooaja alguses väljaspool edetabeli esisaja lõppu (üle 700. koha) paiknenud Ljutova tõuseb esmaspäeval tabelis enam kui 100 kohta, jõudes 126. positsioonile.

16-aastase Ljutova muljetavaldav seeria võib talle tagada ka vabapääsme kuu lõpus toimuvale US Openile. 

Toimetaja: Lisette Holst

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