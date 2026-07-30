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Eesti golfimängijad alustasid kodust tippturniiri hea hooga

Golf
Foto: Raul Mee
Golf

Neljapäeval Jõelähtmel alanud golfi profiturniiri etapil Infortar Estonian Challenge oli eestlasel edukas päev.

Markus Varjun mängis avapäeval 67 lööki, millega jagab praegu kaheksandat kohta. Heas hoos olid veel Kevin Christopher Jegers ja Ralf Johan Kivi, kes mängisid mõlemad 69 lööki. Mattias Varjun sai päeva esimeses flight'is mängides kirja 72 lööki ning Carl Hellat ja oma tuuri debüüdi teinud vaid 18-aastane Hart Oskar Aoveer mängisid mõlemad 73 lööki.

"Päeva jooksul teha vaid kaks bogey't pole paha. Avapoole üheksa (rajad 10-18) sujusid eriti hästi. Esimesel rajal pidin võtma ebaõnnestunud teise löögi järel trahviga vabastuse ning neljandal rajal paraku eksisin lühikesel put'il ja sain kolme put'i bogey. Üldiselt oli mu mängus siiski palju positiivset täna," sõnas Markus Varjun pärast avapäeva.

Päeva parima tulemuse sai kirja sakslane Marc Hammer, kes mängis 64 lööki. Richard Teder jättis tervisehäda tõttu turniiri pooleli. Reedese võistluspäeva järel tehakse cut, misjärel 60 ning viigid pääsevad nädalavahetust jätkama. Hetkel on cut'i piiriks -2.

Toimetaja: Henrik Laever

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