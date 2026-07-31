U-18 korvpallineiud jäid austerlannadele selgelt alla

Austria juhtis kogu kohtumise vältel ning oli alates teise veerandi lõpust kuni lõpusireenini rohkem kui kümnepunktilises eduseisus.

Võitjate resultatiivseim oli 16 punkti toonud Sophie Kunert. Eesti särgis tegi mitmekülgse esituse Laura Liisa Grünmann, kelle arvele kogunes 16 punkti, viis lauapalli, kaks tulemuslikku söötu ja kaks vaheltlõiget, aga ka kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Kohakohalise punktisummani küündis veel Bia Aller, kes viskas 13 punkti.

Laupäeval läheb Eesti vastamisi Leeduga. Lisaks Leedule ja Austriale kuuluvad C-alagruppi veel Iirimaa ja Luksemburg, kellega Eesti mängib vastavalt pühapäeval ja kolmapäeval.