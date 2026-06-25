Jegers alustas golfi individuaalsel EM-il esikümnes

Kuuest stardis olnud eestlasest sai parima skoori avaringil kirja hommikul mänginud Kevin Christopher Jegers, kes mängis nelja birdie ja ühe bogey'ga skooriks 68 (-3) lööki, mis andis talle jagatud kümnenda koha.

"[Kolmapäeval] sai tõesti pea kõiki aastaaegu ühe ringi jooksul. Hommikul korraliku vihma ja ringi lõpus juba päikest. Leidsin range'il hea enesetunde ning päev läbi oli löök hea. Ainus bogey tuli, kuna eksisin teise löögi ja ei teinud liiga head chip'i 17. rajal. Viimasel rajal jäin ülinapilt ilma chip in birdie'ist," sõnas Jegers pärast avapäeva.

Markus Varjun ja Ralf Johan Kivi mängisid avapäeval mõlemad 71 (par) lööki, mis andis neile jagatud 42. positsiooni. Mattias Varjun ja Richard Teder said mõlemad kirja 72 (+1) lööki ning jagavad 64. kohta. Carl Hellati avaring oli 77 (+6). Enne kahte viimast rada püsis temagi kõrgemal kohal, kuid kaks viimast rada lõppesid mõlemad double bogey'ga ja eestlane jätkab 124. positsioonil.

Päeva parima skoori eest hoolitses Prantsusmaa lipu alla kolinud ukrainlane Lev Grinberg, kes mängis kuue birdie abil tulemuseks 65 lööki. Vaid ühe löögiga jääb maha meeskonnakaaslane Arthur Carlier ja inglane Sebastian Desoisa.

Neljapäevase ringi järel jäävad võistlust jätkama 96 mängijat pluss viigid.