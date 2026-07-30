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Rebel ja Kais jäid Hiinas napilt põhiturniirilt eemale

Rannavõrkpall
Kaur Erik Kais
Kaur Erik Kais Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais jäid Hiinas Qidongis toimuval Futures taseme MK-etapil kvalifikatsiooni otsustavas mängus napilt Austraalia paarile alla ning põhiturniirile ei pääsenud.

Eesti mehed (8. asetus) alustasid palavates tingimustes toimunud kvalifikatsiooni suurepäraselt, alistades esimeses ringis tulemusega 2:0 (21:12, 21:17) Brasiilia paari Lucas Sotelle Silva ja Pedro Joaquim Brandao Ribeiro (9. asetus). Teises ringis läksid Rebel ja Kais vastamisi austraallaste Finley Bennetti ja James Kayga (1. asetus), kelle vastu suudeti avageim ka võita, ent järgmised kaks kuulusid napilt Austraalia esindusele ning 1:2 (21:19, 18:21, 14:16) kaotusega jäi põhiturniir valitsevatel Eesti meistritel Hiinas püüdmatuks, vahendab Volley.ee.

Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson alustavad samal MK-etapil võistlemist põhiturniirilt ning teenisid võistluseks 8. asetuse. A-alagruppi kuuluvad lisaks Eesti naistele veel 1. asetusega Hiina duo Xu Yan ja Xinyi Xia, kvalifikatsioonist edasi jõudnud Hollandi paar Benthe Essink ja Lieke Gijsen (16. asetus) ning Brasiilia naised Geovania de Lima Soares ja Emanuely Pereira Cardoso (9. asetus). Just Brasiilia paariga Kuivonen ja Jürgenson esmalt kohtuvadki ning mäng algab Eesti aja järgi ööl vastu reedet kell 3.50.

Toimetaja: Henrik Laever

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