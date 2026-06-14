Kuivonen ja Jürgenson jõudsid Jurmala MK-etapil poolfinaali

Eesti rannavõrkpallurid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson murdsid Lätis Jurmalas toimuval Futures taseme MK-etapil nelja parema sekka. Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais lõpetasid võistluse üheksanda kohaga.

Kuivonen ja Jürgenson alustasid laupäeva kindla võiduga, alistades 12 parema hulgas Läti paari Monika Mamaja ja Karlina Berzina 2:0 (21:12, 21:13). Veerandfinaalis tuli Eesti duol taas vastamisi minna kohalike mängijatega ning 2:0 (21:13, 22:20) võiduga jäeti konkurentsist välja seitsmenda asetusega Līva Ēbere ja Deniela Konstantinova.

Pühapäevases poolfinaalis lähevad Kuivonen ja Jürgenson vastamisi valitsevate maailmameistrite, esimesena asetatud lätlannade Tina Graudina ja Anastasija Samoilovaga.

Kuivonen ja Jürgenson jõudsid Jurmala etapil poolfinaali ka mullu. Toona teeniti teine koht ning veerandfinaalis alistati samuti Graudina ja Samoilova, kes krooniti hiljem maailmameistriteks.

Meeste turniiril olid ainsate eestlastena laupäevani konkurentsis Rebel ja Kais. Nemad pidid 12 parema seas tunnistama kolmandana asetatud lätlaste Edgars Tocsi ja Gustavs Auzinsi 2:0 (23:21, 21:15) paremust.

Avageimis olid eestlastel kasutada kaks geimpalli, kuid neid ei õnnestunud realiseerida. Teises geimis püsisid Rebel ja Kais vastastega võrdselt mängus geimi keskpaigani, ent seejärel haarasid lätlased initsiatiivi ning kindlustasid koha veerandfinaalis. Eesti paar lõpetas turniiri üheksanda kohaga.