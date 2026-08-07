Rebel ja Kais jätkavad Hiina MK-etappi 12 parema seas

Kvalifikatsioonist edasi murdnud Eesti paar (14. asetus) alustas reedel C-alagrupis põhiturniiri 0:2 (16:21, 19:21) kaotusega kreeklastele Stavros Ntallasele ja Dimitrios Chatzinikolaoule (3. asetus), ent suutsid järgmiseks mänguks taset tõsta ning eelmise nädala Qidongi MK-etapilt tuttavale Austraalia paarile Finley Bennettile ja James Kayle (11. asetus) ei jäetud 2:0 (21:13, 21:15) võidumängus mingit võimalust, vahendab Volley.ee.

Võidu ja alagrupi kolmanda kohaga võeti austraallastelt ka magus revanš, sest Qidongi kvalifikatsiooniturniiri otsustavas ringis jäid tulemusega 2:1 peale Bennett ja Kay.

Sõelmängudega tehakse Pingtanis algust laupäeval ning 12 parema paari seas lähevad Rebel ja Kais vastamisi Uus-Meremaa duo Juraj Krajci ja Noah Smithiga (9. asetus). Eesti aja järgi algab Eesti ja Uus-Meremaa paari vastasseis kell 6 hommikul.

Mängu võitjat ootab Eesti aja järgi kell 11 algavas veerandfinaalis samuti kvalifikatsiooni kaudu põhiturniirile jõudnud Brasiilia paar Lucas Sotelle Silva ja Pedro Joaquim Brandao Ribeiro (15. asetus).