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Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupist edasi

Rannavõrkpall
Eva Liisa Kuivonen - Liisa-Lotta Jürgenson
Eva Liisa Kuivonen - Liisa-Lotta Jürgenson Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Lätis Jurmalas toimuval Futures taseme MK-etapil tehti neljapäeval algust alagrupimängudega. Kolmest Eesti paarist tagasid edasipääsu Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson.

Möödunud aastal Jurmala etapil teiseks tulnud Kuivonen ja Jürgenson (6. asetus) läksid F-alagrupi esimeses mängus vastamisi kvalifikatsioonist tulnud soomlannade Eeva Johanssoni ja Peppiina Mäenpääga (19. asetus) ning said kirja 2:0 (21:16, 21:11) võidu, vahendab Volley.ee.

Teises alagrupimängus said eestlannad 7. asetusega lätlannade Līva Ēbere ja Deniela Konstantinova vastu 1:2 (22:20, 18:21, 13:15) kaotuse. Alagrupis saadi seega teine koht ja turniir jätkub reedel järgmises ringis.

Kahest Eesti meespaarist kumbki võidurõõmu tunda ei saanud. C-alagruppi kuuluvad Joosep Põldma ja Patrik Parijõgi said esimeses alagrupimängus 0:2 (15:21, 15:21) kaotuse Tšehhi duolt Lukáš Olšanský – Tobiáš Brňákilt (10. asetus).

Kvalifikatsioonist alustanud eestlased lähevad teises mängus reedel kell 13.10 vastamisi Austraalia paariga Felix Birkele – Klaas McIntosch (22. asetus).

Otse põhiturniirile jõudnud Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais (18. asetus) kuuluvad F-alagruppi ning nemad pidid avamängus tunnistama leedulaste Audrius Knasase ja Povilas Piesina (7. asetus) 2:0 (21:16, 21:18) paremust. Reedel kell 12.20 kohtuvad nad alagrupist edasipääsu nimel šotlaste Ross McKelvie ja James McHardyga (19. paigutus).

Toimetaja: Siim Boikov

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