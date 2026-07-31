Kuivonen ja Jürgenson tulid Qidongi MK-etapil alagrupis teiseks

Eesti paar alistas A-alagrupis esmalt Brasiilia duo Geovania de Lima Soarese ja Emanuely Pereira Cardoso (9. asetus) tulemusega 2:0 (21:15, 21:18). Heitluse alagrupi esikoha peale kaotasid Kuivonen ja Jürgenson 1. asetusega hiinlannadele Xu Yanile ja Xinyi Xiale 0:2 (10:21, 10:21), vahendab Volley.ee.

Laupäeval jätkub Eesti naiste võistlus 12 parema seas, kui Eesti aja järgi kell 4.50 varahommikul minnakse sõelmängude avaringis vastamisi Hiina duo Ming Zhuangiga ja Jiaying Wangiga (8. asetus). Eesti ja Hiina paari võitjat ootab veerandfinaalis järgmine kohalik paar Tong Yu ja Aheidan Mushajiang (7. paar), kes võitis eduka kvalifikatsiooni järel ka B-alagrupi.