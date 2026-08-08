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Rebel ja Kais lõpetasid Hiina MK-etapi viiendana

Rannavõrkpall
Kaur Erik Kais ja Jaan Rebel
Kaur Erik Kais ja Jaan Rebel Autor/allikas: Kuvatõmmis
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais tunnistasid laupäeval Hiinas Pingtanis toimuva Futures taseme MK-etapi veerandfinaalis Brasiilia paari paremust.

C-alagrupist kolmanda koha omanikena sõelmängudele pääsenud Eesti rannavõrkpallurid (14. asetus) jätkasid võistlust laupäeval 12 parema paari seas, kus võeti 2:0 (22:20, 21:14) võit Uus-Meremaa konkurentide Juraj Krajci ja Noah Smithi (9. asetus) üle, kirjutab volley.ee.

Veerandfinaalis kohtusid eestlased Brasiilia paari Lucas Sotelle Silva ja Pedro Joaquim Brandao Ribeiroga (15. asetus), kes jõudsid sarnaselt Eesti meestele Pingtani MK-etapi põhiturniirile kvalifikatsioonist. Poolfinaal jäi Rebelil ja Kaisil kahe tasavägise geimi järel Hiinas siiski püüdmatuks, tunnistades matši järel Brasiilia duo 2:0 (21:18, 21:19) paremust.

Pingtani etapi viies koht märgib ka Rebeli ja Kaisi MK-sarja parimat ühist tulemust. Järgmisena võtab Eesti paar osa kodusest MK-etapist, mis toimub Tallinnas Vabaduse väljakul 19.-22. augustini. Rebeli ja Kaisi kõrval on Tallinna suurvõistlusel koha põhiturniiril kindlustanud Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi ning Urmas Piik ja Armin Kender.

Toimetaja: Anders Nõmm

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