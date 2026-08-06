Rebel ja Kais jõudsid MK-etapil Hiinas põhiturniirile

Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais alistasid neljapäeval Hiinas Pingtanis alanud rannavõrkpalli Futures taseme MK-etapi kvalifikatsioonis Hongkongi paari ning jätkavad võistlust reedel põhiturniiril.

Kvalifikatsiooni neljanda asetusena alustanud Rebel ja Kais said Pingtanis esimesest ringist priiks ning vajasid põhiturniirile pääsemiseks vaid üht võitu. Eesti paar täitis eesmärgi, alistades 2:0 (21:18, 21:17) viienda asetusega Hongkongi konkurendid Lit Fung Lee ja Cheuk Hei Lee, kirjutab volley.ee.

Põhiturniiril kuuluvad Rebel ja Kais (14. asetus) C-alagruppi ning võtavad esmalt reedel Eesti aja järgi kell 6.50 mõõtu Kreeka rannavõrkpallurite Stavros Ntallase ja Dimitrios Chatzinikolaouga (3. asetus). Lisaks Eesti ja Kreeka paarile püüavad C-alagrupist edasipääsu hiinlased Yuan Liu ja Yuan Mao (6. asetus) ning austraallased Finley Bennett ja James Kay (11. asetus).

Bennetti ja Kayga heitlesid Rebel ja Kais ka eelmisel nädalal Qidongi MK-etapi kvalifikatsioonis, kui 2:1 võiduga jõudsid otsustavast ringist eestlaste asemel põhiturniirile austraallased. Eelmise nädala etapi lõpetasid Bennett ja Kay üheksandal kohal.