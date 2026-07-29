Vihm ei pidurdanud Briti Rahvuste mängudel rekordilist sprindikiirust

Glasgow's toimuval Commonwealth Gamesi meeste 100 meetri jooksu finaalis püstitas Kameruni mees Emmanuel Eseme ajaga 9,83 võistluste rekordi ning ühtlasi ka rahvusrekordi. Eseme edestas 0,02 sekundiga austraallast Lachlan Kennedyt (9,85) ning pronksmedali sai nigeerlane Kayinsola Ajayi (9,90).

Eseme kerkis maailma hooaja edetabelis kolmandale reale, Kennedy jagab Colombia sprinteri Ronal Longaga viiendat kohta. Uue Okeaania rekordi püstitanud Kennedy sai oma nimele veel ühe omapärase mitteametliku rekordi, nimelt on ta nüüdsest ajaloo kiireim valge mees. Varasemalt kuulus see au prantslasele Christophe Lemaitre'le, kes sai 2011. aastal kirja 9,92.

"9,85 on hullumeelne, täiesti pöörane aeg," sõnas 22-aastane Kennedy. "See polnud täiuslik jooks, mul jäi veel midagi paaki. Ega ma ei plaani hoogu maha võtta. Uuesti nii kiiresti joosta on keeruline, aga tulemuse üle võib rõõmu tunda küll. Olen õnnelik, et Austraalia rekordi omale sain. Oli aeg."

Naiste 100 meetri distantsil võidutses samuti Okeaania rekordi püstitanud uusmeremaalanna Zoe Hobbs, kes lõpetas ajaga 10,93. Teise koha sai inglane Amy Hunt (10,98), Torrie Lewis püstitas ajaga 10,99 uue Austraalia rekordi ning sai selle eest pronksmedali.

Meeste 10 000 meetri jooksus jäi peale austraallane Ky Robinson ajaga 27.48,93. Talle järgnesid India jooksja Gulveer Singh (27.49,78) ning Mani saare esindaja David Mullarkey (27.50,28).

Austraalia teenis teisipäeval kolm kulda, sest naiste kõrgushüppes võidutses Eleanor Patterson, kes ületas meetri ja 96 sentimeetri kõrgusel asuva lati. Kaasmaalane Nicola Olyslagers sai 1.93-ga teise koha, pjedestaalile mahtus veel nigeerlanna Temitope Simbiat Adeshina (1.90).

Naiste vasaraheites saavutas vägeva võidu kanadalanna Camryn Rogers (74.91), kes edestas lähimat konkurenti enam kui viie meetriga. Uusmeremaalanna Lauren Bruce sai parimal katsel kirja 69.82, kolmanda koha sai 68.05 visanud austraallanna Lara Roberts.

Briti Rahvuste Ühenduse mängude kergejõustikuprogramm lõppeb laupäeva õhtul.