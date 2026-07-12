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Kivikas teenis Soomes hooaja parima ajaga esikoha

Kergejõustik
Ann Marii Kivikas
Ann Marii Kivikas Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Eesti sprinter Ann Marii Kivikas tegi Tamperes toimunud võistlusel suurepärase jooksu ning oma hooaja tippmargiga esikoha.

Eelmisel aastal samuti Tamperes uue rahvusrekordi (23,04) püstitanud Kivikas läbis pühapäeval pool staadioniringi ajaga 23,22, millega püstitas uue hooaja tippmargi. Temast vaid sajandiksekundi kaugusele (23,23) jäi Libeeria sprinter Symone Darius, kolmanda koha sai Bahraini jooksja Ofonime Odiong (23,36).

Grette-Ly Mäesalu saavutas B-finaalis ajaga 24,95 kuuenda koha, Miia Ott 25,25-ga seitsmenda koha. Võidukas oli kodupubliku ees jooksnud Sandra-Sofia Nieminen ajaga 24,62.

Tugeva tulemuse tegi ka Viola Hambidge, kes sai 400 meetri tõkkejooksus ajaks 56,62, millega teenis A-finaalis seitsmenda koha. 10. juunil uue Eesti rekordi püstitanud Hambidge (56,22) Hambidge'i jaoks on see ühtlasi karjääri paremuselt teine tulemus.

Meeste 200 meetri jooksus teenis Henri Sai ajaga 21,06 A-finaalis neljanda koha, Rain Kirsipuu oli 21,76-ga kuues. Võidu teenis soomlane Riku Illukka, kes edestas fotofinišis brasiillast Lucas Vilari (mõlemad 20,87). Pjedestaalile astus veel norralane Kenny Emi Tijani-Ajay (21,00), kes edestas Said 0,06 sekundiga. Herman Seire sai B-finaalis ajaga 21,68 neljanda koha.

Liisa-Maria Lusti saavutas naiste kaugushüppes 6.36-ga kolmanda koha. Võidu teenis kreeklanna Andriana Gkogka tulemusega 6.53, tema ja eestlanna vahele mahtus veel soomlanna Taika Koilahti, kelle parimaks tulemuseks jäi 6.38.

Lisaks võistlesid Eesti ja Soome esindused 4 x 100 meetri jooksus, kuid soomlased võidutsesid nii meeste kui ka naiste seas. Eesti naised (Ott, Mäesalu, Terje Meister, Lusti) said ajaks 45,65, soomlannad ületasid joone ajaga 43,99. Eesti mehed (Raiko Kähr, Seire, Kirsipuu, Johann-Martin Torim) said ajaks 41,08, soomlaste ajaks fikseeriti 39,06.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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