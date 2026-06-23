Hengelos sündis mitu isiklikku rekordit enne EM-i
Hengelos peetud FBK kergejõustikuvõistlusel nähti mitmeid kõrgetasemelisi tulemusi. Isiklikud rekordid püstitasid nii Hollandi keskmaajooksjad Femke Broeders-Bol ja Niels Laros, võidud said kirja ka mitmed maailma tipud.
Kahekordne 400 meetri tõkkejooksu maailmameister Broeders-Bol jätkas edukalt üleminekut 800 meetri distantsile, võites naiste jooksu ajaga 1.57,41. Vaid viis päeva pärast oma esimest välisstaadionil peetud 800 meetri võistlust juhtis hollandlanna jooksu suurema osa distantsist ning teenis veenva võidu. Teise koha sai austraallanna Abbey Caldwell ajaga 1.58,22, kolmandana lõpetas isikliku rekordi 1.58,69 jooksnud prantslanna Clara Liberman.
Edukalt vigastuspausilt naasnud Niels Laros võitis meeste 800 meetri jooksu ajaga 1.43,83, püstitades isikliku rekordi. Esimest korda karjääris jooksis ta alla 1.44 piiri. Sam Chapple sai teise koha ajaga 1.44,63 ning Marino Bloudek lõpetas kolmandana sama ajaga.
Kuulitõukes rõõmustas kodupublikut maailmameister Jessica Schilder, kes võitis viimase katsega saavutatud 20.03 meetriga. Hollandlanna ületas tänavu juba kaheksandat korda 20 meetri piiri.
Naiste 100 meetri tõkkejooksus võidutses Nadine Visser ajaga 12,52. Naiste 100 meetri sprindis oli kiireim Brianna Lyston, kes sai kirja aja 10,99, meeste samal distantsil edestas Akani Simbine kaasmaalast Bradley Nkoana vaid kolme tuhandiksekundiga. Mõlemale märgiti lõpuajaks 10,08.
Naiste 400 meetri jooksus püstitas Bassant Hemida Egiptuse rekordi ajaga 50,10. Kõrgushüppes jätkas võiduseeriat Yaroslava Mahuchikh, kes on tänavu endiselt kaotuseta ning võitis Hengelos tulemusega 1.94.
Hengelos peetavad FBK mängud toimusid tänavu 45. korda ning kuuluvad maailma tähtsamate ühepäevaste kergejõustikuvõistluste hulka. Neist kõrgema tasemega on vaid Teemantliiga.
Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas