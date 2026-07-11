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Wanyonyi purustas Monacos 1000 meetri maailmarekordi

Kergejõustik
Emmanuel Wanyonyi pärast maailmarekordit.
Emmanuel Wanyonyi pärast maailmarekordit. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Monacos peetud Teemantliiga etapil sündis reedel mitu tipptulemust, millest säravaimana purustas keenialane Emmanuel Wanyonyi 1000 meetri maailmarekordi. Lisaks joosti mitu võistlus- ja rahvusrekordit ning mitmel alal sündisid kõigi aegade tippmargid.

Valitsev olümpiavõitja ja maailmameister 800 meetri jooksus Wanyonyi läbis oma esimesel ametlikul 1000 meetri jooksul distantsi ajaga 2.11,83, parandades sellega kaasmaalase Noah Ngeny 1999. aastast püsinud maailmarekordit (2.11,96) 0,13 sekundiga.

"See oli esimene kord, kui jooksin 1000 meetrit, ning maailmarekordi püstitamine teeb mind väga õnnelikuks. Tänan kõiki sportlasi, kes sundisid mind piirini minema," ütles Wanyonyi pärast võistlust.

Naiste 3000 meetri jooksus võidutses Agnes Ngetich ajaga 8.08,95, mis on kõigi aegade kolmas tulemus. 200 meetris säras Julien Alfred, kes püstitas Saint Lucia rekordi 21,51 ning tõusis maailma kõigi aegade edetabelis kolmandaks.

Meeste 400 meetri jooksus püstitas Botswana sprinter Collen Kebinatshipi rahvusrekordi 43,44, naiste 400 meetris võidutses Marileidy Paulino hooaja ühe tippajaga 48,67 ning 100 meetri tõkkejooksus oli kiireim Masai Russell ajaga 12,20. Meeste 100 meetri jooksu võitis jamaicalane Oblique Seville ajaga 9,88.

Väljakualadel hüppas Miltiadis Tentoglou kaugust maailma hooaja tippmargi 8,61, millega püstitas ka võistlusrekordi. Naiste teivashüppes ületas Nina Kennedy Okeaania rekordit tähistava 4,95 meetrit ning meeste võistluse võitis Armand Duplantis tulemusega 6,07.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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