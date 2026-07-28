Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

Viie võistluspäeva jooksul jagati välja 14 Euroopa meistritiitlit. Parimad selgusid teatesõidus, lühirajasõidus ja olümpiakrossis. Esmalt alustati teatesõitudega. U-15 klassis võidutses Tšehhi koosseisus Filip Varyš, Veronika Fouskova ja Kryštof Šimecek ajaga 33.04. Eesti koondis koosseisus Kevin Teeäär, Isabel Kiis ja Kaarel Laansoo sai 27. tulemuse (+5.40,15). U-17 klassi teatesõidu võitis Šveits koosseisus Aubin Favre, Mic Willy ja Lena Breitler ajaga 29.54. Eesti koondis koosseisus Steven Sumberg, Marta Mõttus ja Simon Suppi finišeeris 61. kohal (+6.30,79).

Seejärel oli kord lühirajasõitude käes. U-15 klassi poiste sõidus sai Kevin Teeäär (+0.25) üheksanda ja Kaarel Laansoo (+0.55) 21. koha. Võidu viis Rootsi Emil Oom ajaga 12.44. Sama vanade tüdrukute konkurentsis oli parim sakslanna Sita Heiny ajaga 13.50. Isabel Kiis (+1.41) sai 25. tulemuse. U-17 klassides võidutsesid taanlanna Esther Mejdal Haaning ajaga 16.37 ja belglane Tijl Vanhaverbeke ajaga 15.02.

Olümpiakrossis läks kõige paremini Simon Suppil, kes sai B15 klassis 12. koha (+1.45). Steven Sumberg finišeeris 34. positsioonil (+4.12). Euroopa meistriks krooniti itaallane Giulio Grazian ajaga 44.02. Sama vanade tüdrukute seas oli kiireim taanlanna Esther Mejdal Haaning ajaga 37.56.

G14 klassis pälvis Isabel Kiis 26. koha (+5.01). Esimese koha sai taas sakslanna Sita Heiny ajaga 28.38. B14 klassis teenis Kaarel Laansoo 32. (+5.02) ja Kevin Teeäär 37. koha (+5.18). Euroopa meistriks tuli austerlane Luca Schaschl ajaga 34.39. G16 klassis sai Marta Mõttus 45. koha. Võidu viis Tšehhi Marianna Erbenova ajaga 38.52. Sama vanade poiste seas oli võidukas belglane Lars Peers ajaga 40.26. 13-aastaste seas tulid Euroopa meistriks tšehhitar Pavlina Kejzlarova ajaga 29.50 ja inglane Arthur Garratt ajaga 36.33.

"Noort maastikurattasõidu Euroopa meistrivõistlused on oluline sündmus Euroopa Jalgratturite liidu kalendris. Oleme noorte rattaspordi arengusse panustanud sihikindlalt aastaid, sest usume, et just siit sirguvad tuleviku meistrid," ütles Euroopa Jalgratturite Liidu president Enrico Della Casa. "Lisaks on noorte EM tõeline spordipidu, mis toob kokku sajad noored ratturid, nende pered ja kogu Euroopa maastikurattaspordi kogukonna, mis loob entusiasmist, sõprusest ja ühistest elamustest täis õhkkonna."

Edukaim riik oli tänavu Tšehhi, kelle sportlased võitsid kolm Euroopa meistri tiitlit. Kaks Euroopa meistri särki teenisid Saksamaa, Taani ja Belgia.