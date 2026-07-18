Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

Poiste arvestuses olid kolm paremat Simon Suppi, Henri Valgma ja Kevin Kertsman, tüdrukute seas Carola Hirv, Pauliine Pesor ja Roosmarii Pesor.

Finaalis kordas edu Rannala ning sai kirja aja 2.50. Teise koha sai Mairit Kaarjärv ja kolmanda Maris Kaarjärv (+0.06). Eesti meistrivõistluste arvestuses teenis eliitklassi pronksmedali Triin Rast..

Naiste kvalifikatsioonis oli kiireim Rannala ajaga 2.46,00, kellele järgnesid Mairit Kaarjärv ja neidude klassis võistlev Carola Hirv.

Suures finaalis suutis Mõttus tempot veelgi tõsta, pälvides võidu ajaga 2.17. Eesti meistrivõistluste hõbemedali teenis Riko Tammepuu ja pronksmedali Kirill Tarassov. Finaalis kukkunud Lauri Tamm lõpetas neljandana.

Mõttus näitas päeva kiireimat aega juba 1,1-kilomeetrises kvalifikatsioonisõidus, läbides raja ajaga 2.21,55. Talle järgnesid Riko Tammepuu (2.22,02) ja Lauri Tamm (2.22,65).

Narvas alanud Kuusakoski Eesti meistrivõistlustel maastikurattakrossis võidutsesid väljalangemissõidus Matthias Mõttus ja Maribel Rannala.

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