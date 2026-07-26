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Ärm sai Dookola Mazowsza velotuuri üldarvestuses teise koha

Jalgrattasport
Rait Ärm.
Rait Ärm. Autor/allikas: Domantas Savanevicius/Energus Cycling Team
Jalgrattasport

Poolas lõppes 69. korda peetud Dookola Mazowsza velotuur (UCI 2.2), mille üldarvestuses pälvis Rait Ärm (Energus Cycling Team) teise koha. Eestlase klubi oli seejuures parim tiim.

155-kilomeetrisel finaaletapil oli parim hollandlane Johan Dorussen (Metec – SOLARWATT p/b Mantel; 3:14.31). Ärm sai suures grupifinišis 24. ja Richard Ründva (Team Novo Nordiks Development) 26. koha, vahendab ejl.ee.

Kokkuvõttes oli võidukas poolakas Michal Pomorski (ATT Investments). Teise koha pälvis Ärm (+0.03) ja kolmanda sakslane Jonathan Malte Rottmann (Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur; +0.15). Ründva (+1.36) teenis 39. tulemuse.

"Oleme sel aastal tõestanud, et tiimi tugevust ei mõõdeta selle eelarve või staatuse järgi, vaid tiimitöö, iseloomu ja järjepideva raske töö järgi. Olime sel velotuuril parim tiim ja see saavutus kuulub tervele meeskonnale," avaldas Energus Cycling Team. "See on tõestus, et liigume õiges suunas. Iga velotuur, iga etapp, iga grupi vedamine ja iga ohverdus meeskonna jaoks aitab meil ühiselt vastu saada suurematele tiimidele."

Pühapäeval ootab Ärmi ja Ründvat ees Poola ühepäevasõit Puchar MON (UCI 1.2).

Hollandis jätkuval meesjuunioride velotuuril Watersley Junior Challenge (UCI 2.1) sai 110,9-kilomeetrisel grupisõiduetapil võidu britt Matthew Fletcher (Harrogate Nova Race Team; 2:32.44). Lukas Bobkin (Flanders U19 Academy; +3.53) pälvis 64. koha.

Kokkuvõttes läheb finaaletapil liidrina vastu inglane Edwin Boyle (Flanders U19 Academy). Bobkin (+4.08) hoiab 62. kohta. Finaaletapil on pikkust 116,3 kilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

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