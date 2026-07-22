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Ärm sprintis end Poola ühepäevasõidul pjedestaalile

Jalgrattasport
Rait Ärm.
Rait Ärm. Autor/allikas: Energus Cycling Team
Jalgrattasport

Poolas peetud ühepäevasõidul Memorial Andrzeja Trochanowskiego (UCI 1.2; 157,2 km) pälvis Rait Ärm (Energus Cycling Team) grupifinišis kolmanda koha.

Kaksikvõidu napsasid eestlase nina alt hollandlased Lars Rouffaer ja Marvin Peters (mõlemad EEW-VDK Cyclingteam; 3:00.02).

"Oli kerge päev. Väike atrõõv läks alguses minema ja see toodi ilusti finišiks tagasi," rääkis Ärm võistluse järel. "Lõpuringid olid natuke tehnilised, aga olime poistega ilusti koos ja nad hoidsid mind grupi ees. Sain oma sprinti alustada 200 m peal. Oli vastutuul ja kaks konkurenti jõudsid enne finišijoont veel mööda tulla."

Teise eestlasena stardis olnud Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) finišeeris 17. kohal. Nii Ärmi kui ka Ründvat ootab alates kolmapäevast Poolas ees Dookola Mazowwsza velotuur (UCI 2.2).

Toimetaja: Henrik Laever

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