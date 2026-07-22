Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

26-aastane Ärm ületas Masoovias toimuva velotuuri esimesel etapil finišijoone ajaga kaks tundi, 59 minutit ja 55 sekundit, kerkides 15 ratturist koosneva grupi kiireimaks.

"Väga põnev etapp oli, kus sõitsime viis suurt ringi ja igal ringil oli küljetuulelõik. Kolmandal ringil läks seal suur atrõõv minema ja meil oli ainult lätlane Martinš Pluto olemas. Valisin hea momendi ja ründasin grupist ning sõitsin üksi ette järgi," ütles Ärm. "Atrõõvist võtsin ka vahefiniši võidu ja peale seda teadsin, et mul on piisavalt jalga etapi võitmiseks. Pluto tegi ideaalselt viimased kurvid ja 150 m peal sain tema tuulest sprinti alustada."

Pjedestaalile mahtusid veel poolakas Michal Pomorski (ATT Investments) ja sakslane Jonathan Malte Rottmann (Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur). Esimesena jäi esikolmikust välja tänavusel Tour of Estonial kokkuvõttes kolmanda koha saanud lätlane Martinš Pluto (Energus Cycling Team).

Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) teenis avaetapil 36. koha (+1.17).

Dookola Mazowsza velotuur jätkub neljapäeval 162,9 kilomeetrise etapiga, kokku peetakse neli etappi. Võitja selgub laupäeval.