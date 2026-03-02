X!

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

Korvpall
Ignas Brazdeikis ja Ignas Sargiunas
Ignas Brazdeikis ja Ignas Sargiunas Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Reedel Islandi vastu 21-punktilise eduseisu maha mänginud Leedu korvpallikoondis teist korda sel juhtuda ei lubanud ning teenis kodupubliku ees kindla võidu.

Leedu juhtis võõrsil Islandi vastu veel neljanda veerandi alguses 77:56, aga mängis siis uskumatult selle edu maha ja võõrustajal õnnestus lõpusireeni kõlades võit röövida.

Esmaspäeval toimunud korduskohtumises läks Leedu avaveerandil juhtima 12 punktiga, kasvatas selle poolajapausiks 19-punktiliseks ning lisas kohe kolmanda veerandi alguses sellele veel kolm punkti. Teist korda islandlasi aga mängu ei lubatud: Leedu juhtis ühel hetkel 28 punktiga ja kuigi külalised tegid lõpus seisu ilusamaks, vormistas Leedu koduväljakul kindla 99:82 (26:14, 26:19, 27:23, 20:26) võidu.

Ignas Brazdeikis kerkis 27 punktiga üleplatsimeheks ning Kaunase Žalgirise ääremees lisas veel viis lauapalli ja kolm korvisöötu. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel 18 punkti visanud Ignas Sargiunas ja 11 silma kogunud Azuolas Tubelis. Islandi poolt oli resultatiivseim 23 punkti visanud Kristinn Palsson.

Nii Leedu kui ka Island on võitnud D-grupis kaks mängu ja kaotanud sama palju. Esmaspäeva õhtul võõrustab Itaalia Suurbritanniat.

Teised tulemused:
Gruusia - Taani 89:60
Rumeenia - Portugal 101:96

Toimetaja: Kristjan Kallaste

