Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

Kogu avapoolaja tagaajaja rollis olnud Leedu haaras kolmanda veerandi lõpuks ühepunktilise eduseisu, kuid viimane veerand kulges sama vaevaliselt kui esimesed kaks ning kümme sekundit enne lõppu oldi maas 80:87.

Leedu kallutas lõpu siiski enda kasuks, kui järsku sattus hoogu Ignas Sargiunas, kes tabas kümne sekundi jooksul kolm kaugviset, seejuures viskas võidukorvi keskjoone lähedalt jooksu pealt.

Vilniuse Rytases leiba teeniv Sargiunas tabas kokku 12 kolmepunktiviskest seitse, tuues võitjate parimana 27 punkti. Gytis Radzevicius toetas teda 16 punktiga ning septembrikuus EM-finaalturniiril säranud Arnas Velicka sooritas kaksikduubli 11 punkti ja 10 lauapalliga.

Suurbritanniat vedasid rünnakul Myles Hesson ja Carl Wheatle, kes viskasid mõlemad 18 silma.

Sama valikgrupi teises kohtumises kaotas Itaalia üllatuslikult koduväljakul Islandile 76:81.

Ülejäänud favoriidid ei vääratanud: Serbia alistas kodus Šveitsi 90:86, Türgi seljatas Bosnia ja Hertsegoviina 93:71, Hispaania oli parem Taanist 73:64, Kreeka mängis üle Rumeenia 91:61, Ukraina oli üle Gruusiast 92:79 ning Portugal alistas Montenegro 83:62.