X!

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

Jalgrattasport
Richard Carapaz
Richard Carapaz Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) võitis Tour de France'i 18. etapi, kui jättis Orcieres-Merlette'i lõputõusul konkurendid seljataha ja finišeeris uhkes üksinduses. Üldliider Tadej Pogacar finišeeris koos teiste favoriitidega ning säilitas kollase särgi.

Etapi alguses käis ligi 70 kilomeetrit tihe võitlus selle nimel, kes pääseb päeva jooksikute hulka. Lõpuks kujunes ette kuueliikmeline grupp, kuhu kuulusid Carapaz, Valentin Paret-Peintre, Matteo Jorgenson, Tobias Johannessen, Mauro Schmid ja Raul Garcia Pierna.

Viimasel tõusul ründas ecuadorlane esmalt neli kilomeetrit enne finišit. Kui kaaslased ta kätte said, kiirendas Carapaz veel kord ning seekord ei suutnud keegi tema tempoga kaasa minna. Ta lõpetas etapi 45 sekundit enne teise koha saanud Mauro Schmidi, kolmandana jõudis üle finišijoone Matteo Jorgenson.

Üldarvestuse soosikud sõitsid kogu lõputõusu koos ning omavahel rünnakuid ei tehtud. Etapivõitjast üle nelja minuti hiljem lõpetanud Pogacar säilitas kollase särgi ja edestab üldarvestuses jätkuvalt Remco Evenepoeli nelja minuti ja 32 sekundiga.

Vahefinišis teenis maksimaalsed sprindipunktid Mads Pedersen, kes kasvatas edu rohelise särgi arvestuses Jasper Philipseni ees.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

jalgrattauudised

19:42

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

19:07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

14:31

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

13:52

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

22.07

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

22.07

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

22.07

Ärm sprintis end Poola ühepäevasõidul pjedestaalile

21.07

Evenepoel võitis Prantsusmaa velotuuril teise etapi järjest

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

20.07

Tugev tuul katkestas BMX MM-i enne finaale, UCI sattus kriitika alla

19.07

Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

19.07

Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

18.07

Tour de France'il jätkub Pogacari soleerimine

18.07

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

18.07

Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

17.07

Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

16.07

Sander sprintis end Belgias esikümnesse

16.07

Merlier pääses koledast kukkumisest ja tegi Touril kübaratriki

sport.err.ee uudised

20:53

Ken-Marten Soo teenis ProGolf Touril hooaja teise poodiumikoha

20:12

Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

19:42

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

19:07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

18:33

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

18:02

Ülemiste Ööjooks toetab EM-i Eesti parimat kümnevõistlejat

17:30

Norra jalgpalliliit kaebab Trumpi sekkumise FIFA eetikakomiteele

16:56

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

16:21

Pärnus algab Baltikumi suurim malefestival

15:47

Tammekaga liitus poolkaitsja Armeenia esiliigast

15:11

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

14:31

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

13:52

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

13:19

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

12:36

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

12:01

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

10:56

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

10:26

Lucas Leok saavutas Inglismaal 11. koha

09:53

Priinits ja Tafenau jõudsid MM-il põhitabelisse

09:21

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo