Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) võitis Tour de France'i 18. etapi, kui jättis Orcieres-Merlette'i lõputõusul konkurendid seljataha ja finišeeris uhkes üksinduses. Üldliider Tadej Pogacar finišeeris koos teiste favoriitidega ning säilitas kollase särgi.

Etapi alguses käis ligi 70 kilomeetrit tihe võitlus selle nimel, kes pääseb päeva jooksikute hulka. Lõpuks kujunes ette kuueliikmeline grupp, kuhu kuulusid Carapaz, Valentin Paret-Peintre, Matteo Jorgenson, Tobias Johannessen, Mauro Schmid ja Raul Garcia Pierna.

Viimasel tõusul ründas ecuadorlane esmalt neli kilomeetrit enne finišit. Kui kaaslased ta kätte said, kiirendas Carapaz veel kord ning seekord ei suutnud keegi tema tempoga kaasa minna. Ta lõpetas etapi 45 sekundit enne teise koha saanud Mauro Schmidi, kolmandana jõudis üle finišijoone Matteo Jorgenson.

Üldarvestuse soosikud sõitsid kogu lõputõusu koos ning omavahel rünnakuid ei tehtud. Etapivõitjast üle nelja minuti hiljem lõpetanud Pogacar säilitas kollase särgi ja edestab üldarvestuses jätkuvalt Remco Evenepoeli nelja minuti ja 32 sekundiga.

Vahefinišis teenis maksimaalsed sprindipunktid Mads Pedersen, kes kasvatas edu rohelise särgi arvestuses Jasper Philipseni ees.