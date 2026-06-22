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Rait Ärm võitis velotuuri Poolas

Jalgrattasport
Rait Ärm
Rait Ärm Autor/allikas: Energus Cycling Team
Jalgrattasport

Rait Ärm (Energus Cycling Team) võitis Poolas peetud velotuuri Tour Szlakiem Mazurskich Twierdz (UCI 2.2), olles seejuures kõikidel etappidel kolme parema seas.

Teisel etapil (Wegorzewo – Wydminy; 140 km) pälvis Ärm austerlase Fabian Steiningeri (Schwingshandl Intralogistics; 2:51.26) ja poolaka Toisz Pawlaki (ATT Investments) järel kolmanda koha ning kolmanda etapil (Elk – Mikolajki; 185 km) Steiningeri (3:38.45) järel teise koha, vahendab ejl.ee.

"Kontrollisime tiimiga, et ükski suur atrõõv eest ära ei saaks. Sellega saime hästi hakkama ja lõpuks tuli pundifiniš," rääkis Ärm pärast teist päeva. "Alustasin oma sprinti liiga vara ja tasuks kolmas koht."

Velotuuri üldarvestuses Ärmile vastast ei olnud. Pawlaki edestas eestlane seitsme ja tšehhi Dominik Neumani (ATT Investmnts) 15 sekundiga. Lisaks pälvis Ärm parima sprinteri auhinna. Energus Cycling Teamile oli Ärmi esikoht üldse esimeseks velotuuri üldvõiduks.

Itaalias lõppes kaheksa päeva pikkune U23 Giro d'Italia, kus pälvis kodupubliku rõõmuks võidu Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies). Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team; +1.34.13) sai 101. koha. Eestlase parimaks kohaks jäi üheksas tulemus neljandal päeval.

Belgias peetud naiste ühepäevasõidul Elmos Dwars door Het Hageland (UCI 1.2; 83,2 km) võidutses suures grupifinišis belglanna Dina Scavone (Carbonbike Giordana Sofre by Gen Z; 2:03.59). Valitsev Eesti meister Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) sai 21. koha.

Prantsusmaal lõppenud La Route d'Occatnie – CIC velotuuri (UCI 2.1) kolmandal etapil (172 km) ei saanud valitsev Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) tulemust kirja, sest aitas enne mägedesse jõudmist meeskonnakaaslasi nii palju kui jõudis ja sai seejärel tiimilt loa velotuur pooleli jätta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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