Kuivonen ja Jürgenson tulid selg vastu seina olukorrast välja

Rannavõrkpallurid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson tagasid endale Bulgaarias Sveti Vlasis toimuval Futures taseme MK-etapil koha sõelmängudel.

Kuuendana asetatud Kuivonen ja Jürgenson läksid reedel alagrupimängus vastamisi Belgia paari Jade Van Deuni ja Britt Ruysschaertiga. Eestlannad võitsid avageimi 21:17, kuid kaotasid kaks järgmist 19:21 ja 15:17.

Laupäeval jätkasid Kuivonen ja Jürgenson mängimist olukorras, kus kaotuse korral oleks turniir nende jaoks läbi saanud. Eesti paar mängis otsustavas matšis Bulgaaria paari Ivet Gavrailova ja Antoniya Nikolovaga ning teenis 40 minutiga 25:23, 21:18 võidu.

Kuivonen ja Jürgenson jõudsid seega edasi sõelmängudele, kus madistavad laupäeva lõunal 12 parema seas teisena asetatud Argentina paari Agostina Ghigliazza ja Morena Marisa Abdalaga.