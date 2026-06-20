Kuivonen ja Jürgenson võitsid MK-etapil alagrupi

Rannavõrkpallurid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson tegid reedel algust Šveitsis Genfis toimuva Futures taseme MK-etapiga ning tunnistasid avapäeval vaid võite.

A-alagrupis läksid 8. asetusega Kuivonen ja Jürgenson esimesena kokku Ameerika Ühendriikidest pärit paariga Tambre Noblesi ja Clara Stowelliga (9. asetus). Pikast kohtumisest väljusid eestlannad võitjana tulemusega 2:1 (21:18, 19:21, 15:9), vahendab Volley.ee.

Alagrupi võidu peale mängisid Kuivonen ja Jürgenson kõrgeima asetusega kohalikega Annique Niederhauseri ja Menia Bentelega. Taas vajas Eesti paar võidu vormistamiseks kolme geimi, aga alagrupi esikoht ning koht veerandfinaalis kindlustati 2:1 (19:21, 21:18, 15:13) tulemusega