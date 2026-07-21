Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

Tour de France'il on palju kriitikat ja kõneainet on pälvinud öised dopingukontrollid. EF Education-EasyPosti meeskonna juht ja endine profirattur Jonathan Vaughters leiab, et Tour de France'il tehtavad öised dopingukontrollid on vajalikud ning neid oleks tulnud kasutada juba aastakümneid tagasi.

Teema kerkis esile pärast seda, kui Tour de France'i 15. etapi eel äratati mitmed tippsõitjad, nende seas üldliider Tadej Pogacar ja Jonas Vingegaard, varahommikul dopinguproovi andma. Mitmed ratturid kritiseerisid sellist ajastust, sest see häirib und ja taastumist.

Endine profirattur Vaughters näeb asja aga teisiti.

"Kui UCI oleks meid juba 2001. aastal keset ööd testinud, oleksime kõik vahele jäänud ja rattasport oleks pääsenud 25 aastat kestnud dopingudraamast," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Vaughters tunnistas aastaid tagasi, et tarvitas oma karjääri jooksul keelatud aineid, sealhulgas erütropoetiini (EPO). Samal ajal kuulus ta ka Lance Armstrongiga samasse USA Posti meeskonda. Hiljem aitas ta Armstrongi vastu peetud dopinguurimises tunnistusi anda ning ameeriklaselt võeti selle tulemusel ära kõik seitse Tour de France'i võitu.

Praegu juhib Vaughters EF Education-EasyPosti meeskonda, mis on tema sõnul keskendunud puhtale rattaspordile.

Öised kontrollid ei meeldinud aga paljudele sõitjatele. Jonas Vingegaard ütles, et kell kaks öösel tehtud kontroll jättis ta umbes 40 minutiks unest ilma. Pogačar, keda testiti kell viis hommikul, sõnas, et jõudis enne etappi magada vaid neli tundi. Remco Evenepoel nimetas sellist kontrolli koguni ebainimlikuks.

Rahvusvaheline Testimisagentuur (ITA) selgitas, et öiseid kontrolle kasutatakse ainult siis, kui selleks on mõjuv põhjus. Agentuuri sõnul on need vajalikud, sest osa keelatud aineid, näiteks EPO, võib organismist kaduda juba mõne tunniga ning just seetõttu on neid öösel lihtsam avastada.