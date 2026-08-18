Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

Endine tipprattur ja EF Education-Easyposti meeskonna juht Jonathan Vaughters leiab, et 19-aastase briti Finlay Tarlingi surm näitab väiksemate rattavõistluste turvariske. Tema sõnul ei saa selliseid õnnetusi pidada maanteerattaspordi paratamatuks osaks.

Tarling hukkus reedel Portugalis Volta a Portugalil, kui sõitis suurel kiirusel otsa võistlusrajale sattunud kaubikule. Noor rattur kuulus NSN Cycling Development Teami ning oli tippratturi Josh Tarlingi vend.

Vaughtersi sõnul on väiksematel võistlustel suur probleem liikluse kontrollimine. Kui suurtel võistlustel, nagu Tour de France, suletakse teed täielikult ja ristmikke valvavad politseinikud, siis väiksematel võistlustel kasutatakse sageli liikuvaid teetõkkeid.

"Mulle ei meeldi, kui öeldakse, et autod satuvad vahel lihtsalt teele ja see on maanteesõitude paratamatu osa. See ei ole nii. Seda on võimalik vältida," ütles Vaughters BBC-le.

Tema hinnangul muutub olukord eriti ohtlikuks siis, kui peagrupp väiksemateks gruppideks laguneb. Sellisel juhul võivad mõned teelõigud jääda kontrollita ning autojuhid võivad arvata, et võistlus on läbi.

Vaughters kritiseeris ka rahvusvahelist jalgrattaliitu (UCI), kelle sõnul peaks alaliit võistluste ohutusele rohkem tähelepanu pöörama.

"Kui sunnite meeskondi võistlusel edetabelipunktide nimel võitlema, peate tagama, et võistlus vastaks vajalikele ohutusstandarditele," ütles ta.

UCI avaldas pärast Tarlingi surma kaastundeavalduse, kuid Vaughteri kriitikale pole seni sisuliselt vastanud. Pärast Gino Mäderi surma 2023. aastal käivitas UCI SafeR-i algatuse, mille eesmärk on rattaspordi ohutust parandada.

Vaughtersi sõnul suurendab riske ka võitlus UCI edetabelipunktide pärast. Meeskondade jaoks võivad punktid olla olulised nii tipptasemel püsimiseks kui ka sponsorite leidmiseks, mistõttu tunnevad ratturid rajal suurt survet.

"Kui nad hakkavad sellises olukorras riske võtma ja liikluskorraldus pole piisavalt hea, on see katastroofi retsept," sõnas Vaughters.

Vaughters leiab, et rattaspordi võistluskalender võiks olla praegusest väiksem. Tema sõnul toimub maailmas liiga palju võistlusi ning kõigi nende turvaliselt korraldamiseks ei pruugi jätkuda piisavalt ressursse.

Viimase kolme aasta jooksul on maanteerattavõistlustel hukkunud kuus ratturit.