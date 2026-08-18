X!

Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

Jalgrattasport
Finlay Tarling
Finlay Tarling Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Endine tipprattur ja EF Education-Easyposti meeskonna juht Jonathan Vaughters leiab, et 19-aastase briti Finlay Tarlingi surm näitab väiksemate rattavõistluste turvariske. Tema sõnul ei saa selliseid õnnetusi pidada maanteerattaspordi paratamatuks osaks.

Tarling hukkus reedel Portugalis Volta a Portugalil, kui sõitis suurel kiirusel otsa võistlusrajale sattunud kaubikule. Noor rattur kuulus NSN Cycling Development Teami ning oli tippratturi Josh Tarlingi vend.

Vaughtersi sõnul on väiksematel võistlustel suur probleem liikluse kontrollimine. Kui suurtel võistlustel, nagu Tour de France, suletakse teed täielikult ja ristmikke valvavad politseinikud, siis väiksematel võistlustel kasutatakse sageli liikuvaid teetõkkeid.

"Mulle ei meeldi, kui öeldakse, et autod satuvad vahel lihtsalt teele ja see on maanteesõitude paratamatu osa. See ei ole nii. Seda on võimalik vältida," ütles Vaughters BBC-le.

Tema hinnangul muutub olukord eriti ohtlikuks siis, kui peagrupp väiksemateks gruppideks laguneb. Sellisel juhul võivad mõned teelõigud jääda kontrollita ning autojuhid võivad arvata, et võistlus on läbi.

Vaughters kritiseeris ka rahvusvahelist jalgrattaliitu (UCI), kelle sõnul peaks alaliit võistluste ohutusele rohkem tähelepanu pöörama.

"Kui sunnite meeskondi võistlusel edetabelipunktide nimel võitlema, peate tagama, et võistlus vastaks vajalikele ohutusstandarditele," ütles ta.

UCI avaldas pärast Tarlingi surma kaastundeavalduse, kuid Vaughteri kriitikale pole seni sisuliselt vastanud. Pärast Gino Mäderi surma 2023. aastal käivitas UCI SafeR-i algatuse, mille eesmärk on rattaspordi ohutust parandada.

Vaughtersi sõnul suurendab riske ka võitlus UCI edetabelipunktide pärast. Meeskondade jaoks võivad punktid olla olulised nii tipptasemel püsimiseks kui ka sponsorite leidmiseks, mistõttu tunnevad ratturid rajal suurt survet.

"Kui nad hakkavad sellises olukorras riske võtma ja liikluskorraldus pole piisavalt hea, on see katastroofi retsept," sõnas Vaughters.

Vaughters leiab, et rattaspordi võistluskalender võiks olla praegusest väiksem. Tema sõnul toimub maailmas liiga palju võistlusi ning kõigi nende turvaliselt korraldamiseks ei pruugi jätkuda piisavalt ressursse.

Viimase kolme aasta jooksul on maanteerattavõistlustel hukkunud kuus ratturit.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

jalgrattauudised

19:54

Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

12:27

Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

10:18

Lauri Tamm oli Prantsusmaal teist päeva järjest võidukas

17.08

Mäeuibo lõpetas eliitmeeste klassis tehtud EM-debüüdil esikümnes

17.08

Jonas Vingegaard tänavu enam ei võistle

17.08

Taaramäe lõpetas Türgis ühepäevasõidul esikümnes

16.08

Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

16.08

Lauri Tamm võttis Prantsusmaal soolovõidu

16.08

Noor Eesti rattur teenis Poolas toimuval velotuuril etapivõidu

16.08

Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

15.08

Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

14.08

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

14.08

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

12.08

Mari-Liis Juul võitis Taanis seitse kulda

12.08

Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

11.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

10.08

Otsustaval hetkel raami vahele jäänud kett rikkus Suppi võistluse

10.08

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

10.08

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

10.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

sport.err.ee uudised

22:11

Jefanov valmistub esimeseks EM-iks, Teppan: ülipotentsiaalikas mängumees

21:49

ETV spordisaade, 18. august

21:30

Venus Williams pääses US Openile korraldajate kutsega

20:57

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

20:28

Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

19:54

Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

19:15

Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

18:41

Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

18:01

Williamsi õdede oodatud paarismängu naasmine lõppes napi kaotusega

17:27

Kullamäe: silm särab trennis ja mängunälg on tagasi

16:48

Klaveness: Lamouri vallandamine näitab FIFA hirmupõhist juhtimist

16:14

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

15:40

Kuuba piirdus MM-il ühe matšiga

15:13

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

14:31

Võrkpalliliit lõi suurtoetajaga käed veel kolmeks aastaks

13:54

Ametlik: Sappinen liitus Küprose klubiga

13:24

Euroliiga legend riputab ketsid varna, kuid jääb korvpalli juurde

12:52

Tõugjas lõpetas mängupausi, aga Halmstad kaotas taas

12:27

Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

11:43

Vabaduse väljakul saab näha kõrgetasemelist rannavõrkpalli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo