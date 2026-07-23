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Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

Jalgrattasport
Doping
Doping Autor/allikas: SCANPIX/imago/Eibner
Jalgrattasport

Tour de France'il tänavu tähelepanu pälvinud öised dopingutestid on küll haruldased, kuid nende peamine eesmärk on tabada sportlasi, kes kasutavad keelatud aineid väikestes kogustes ehk mikrodoosivad.

Öised testid sattusid tähelepanu keskmesse pärast seda, kui kontrolli pidid läbima velotuuri üldliider Tadej Pogacar ja tema peamine konkurent Jonas Vingegaard. Väidetavalt äratati Vingegaard dopinguproovi andmiseks kell kaks öösel ning Pogačar kell viis hommikul.

Rahvusvaheline Testimisagentuuri (ITA) sõnul kasutatakse selliseid kontrolle vaid erandjuhtudel. Prantsusmaal tuleb ajavahemikus kell 23.00–6.00 tehtavateks testideks taotleda eraldi luba ning tavapäraselt neid öösiti ei tehta.

Öiste testide eesmärk on avastada mikrodoosimist. Selle puhul tarvitab sportlane väga väikese koguse keelatud ainet, mis võib organismist mõne tunniga kaduda. Kui sportlane teab, et öisel ajal teda tavaliselt ei testita, võib see anda võimaluse keelatud aineid kasutada ilma vahele jäämata.

Endine profirattur ja praegune EF Education-EasyPosti meeskonna juht Jonathan Vaughters ütles, et just öised kontrollid on üks tõhusamaid viise EPO, kasvuhormooni ja testosterooni mikrodoosimise avastamiseks.

"Kui meid oleks 2001. aastal kell kaks öösel testitud, oleksime kõik vahele jäänud ja spordiala oleks pääsenud 25 aastast dopingudraamast," kirjutas Vaughters sotsiaalmeedias.

Jalgratturite ametiühing CPA on aga öiseid teste kritiseerinud. Organisatsiooni hinnangul häirib keset ööd sportlaste äratamine nende und ja taastumist ning võib mõjutada ka järgmise päeva võistlemist.

Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI) kaitses öiseid teste, rõhutades, et neid kasutatakse üksnes põhjendatud juhtudel ning dopinguvastane võitlus on alaliidu üks olulisemaid prioriteete.

Lisaks tavapärastele vere- ja uriiniproovidele uurib ITA võimalust kasutada tulevikus dopinguvastases võitluses ka ratturite võimsusandmeid, mis võiksid aidata võimalikke pettureid veelgi paremini tuvastada.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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