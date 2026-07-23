Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

Tour de France'i dopinguvastase programmi eest vastutav Rahvusvaheline Testimisagentuur (ITA) lükkab tagasi väited, nagu oleks Prantsusmaa 19-aastast ratturit ja kodupubliku lemmikut Paul Seixast koheldud testimisel soodsamalt kui tema konkurente.

Seixas ja tema meeskond Decathlon CMA CGM läbisid esmaspäeva õhtul bioloogilise passi programmi raames testimise, kuid 19-aastane rattur pole veel pidanud läbima öist testi, millele allutati nii võistluste liider Tadej Pogačar kui ka nüüdseks võistluselt lahkunud Jonas Vingegaard. Mitmed ratturid on kritiseerinud öiste testide ajastust, sest see häirib und ja taastumist.

Sloveen Matej Mohoric oli üks neist, keda hommikul külastati.

"Oleks hea tagada kõigile võrdne kohtlemine. Me ju teame, et see Prantsuse rattur (Seixas), kes on üldarvestuses kõrgel kohal, ei läbinud seda (öist) testi," ütles ta.

Rahvusvaheline testimisagentuur (ITA) lükkas ümber väited erapoolikusest, märkides:

"ITA vastutab Tour de France'i dopinguvastase programmi strateegia eest, mitte AFLD (Prantsusmaa dopinguvastane agentuur). Meil ​​on dopingukontrollide läbiviimiseks oma proovivõtupersonal. AFLD võib ITA-t vajadusel täiendava proovivõtupersonaliga toetada, kuid otsuse selle kohta, keda ja millal testitakse, teeb ITA."

ITA lisas, et nende otsused põhinevad faktidel, riskihinnangutel, sooritustel, teaduslikel tulemustel, luureandmetel, uurimistööl ja andmeanalüüsil.

"Selline lähenemine võimaldab meil tegutseda võimalikult täpselt ja erapooletult, sõltumata välisest mõjust, poliitilisest huvidest või arvamustest."

Professionaalse jalgrattaspordi katusorganisatsioon UCI on nüüd täielikult heaks kiitnud ITA öise testimise korra, kuid rõhutab, et selliste kontrollide läbiviimine väljaspool tavapärast aega jääb erandlikuks meetmeks, mida rakendatakse vaid piiratud ja põhjendatud juhtudel.

Mohoric ütles, et teda testiti kell viis hommikul.

"See on sisuliselt keset ööd, arvestades, et kuna etapid lõppevad hilja ja me läheme magama südaöö paiku ja hommikusööki sööme kella kümne ajal. Nad peavad tõestama, et need testid toimivad ning tagavad spordiala puhtuse ja aususe," sõnas ta ITA kohta.

Kolmapäeva pärastlõunal teatas UCI, et ITA tegevus näitab, et võitlus dopinguga on absoluutne prioriteet.

"UCI tunnistab, et öine testimine võib häirida ratturite puhkust ja taastumist, kuid need kontrollid teenivad ülimat eesmärki: võitlust dopinguga."