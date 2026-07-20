Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

Botkova oli juba eeljooksus ja poolfinaalis näidanud rekordilist minekut, püstitades vastavalt ajad 56,79 ja 56,78. See andis talle võimaluse sihtida ka Euroopa U-18 rekordit 56,01, mis oli bulgaarlanna Radostina Štereva nimele kuulunud alates 1983. aastast.

Finaalis sai 16-aastane Tšehhi sportlane kirja aja 55,19, kärpides oma varasemat isiklikku rekordit ligi kahe sekundi võrra ja tõustes maailma kõigi aegade U-18 edetabelis teisele kohale. Temast eespool on vaid maailmarekordi omanik Sydney McLaughlin-Levrone.

"Need meistrivõistlused olid suurepärased ja ma ei suuda seda siiani uskuda. Nende kolme päeva jooksul oli iga jooks ühtlasi nii minu isiklik rekord kui ka meistrivõistluste rekord, seega paremini ei saakski minna," sõnas tšehhitar.

Nüüd suunab ta pilgu Oregonis toimuvatele kergejõustiku U-20 maailmameistrivõistlustele, kus ta plaanib võistelda 100 meetri tõkkejooksus.

Kokku püstitati võistlustel nelja päeva jooksul 17 meistrivõistluste rekordit, 12 maailma hooaja tipptulemust U-18 vanuseklassis, 24 Euroopa hooaja tipptulemust U-18 vanuseklassis, üks Euroopa rekord U-20 vanuseklassis, kolm Euroopa tipptulemust U-18 vanuseklassis ja 100 rahvuslikku tipptulemust U18 vanuseklassis.

Üldises medalitabelis saavutas võistlustel suurima edu Suurbritannia. Briti koondis võitis kaheksa kuldmedalit ja püstitas meistrivõistluste rekordi viiel alal.