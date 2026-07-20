X!

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

Kergejõustik
Linda Botkova
Linda Botkova Autor/allikas: European Athletics/Facebook
Kergejõustik

Tšehhi tõkkejooksja Linda Botkova ületas pühapäeval Rietis toimunud U-18 kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 400 meetri tõkkejooksu finaalis Euroopa rekordi, mis püstitati 43 aastat tagasi.

Botkova oli juba eeljooksus ja poolfinaalis näidanud rekordilist minekut, püstitades vastavalt ajad 56,79 ja 56,78. See andis talle võimaluse sihtida ka Euroopa U-18 rekordit 56,01, mis oli bulgaarlanna Radostina Štereva nimele kuulunud alates 1983. aastast. 

Finaalis sai 16-aastane Tšehhi sportlane kirja aja 55,19, kärpides oma varasemat isiklikku rekordit ligi kahe sekundi võrra ja tõustes maailma kõigi aegade U-18 edetabelis teisele kohale. Temast eespool on vaid maailmarekordi omanik Sydney McLaughlin-Levrone.

"Need meistrivõistlused olid suurepärased ja ma ei suuda seda siiani uskuda. Nende kolme päeva jooksul oli iga jooks ühtlasi nii minu isiklik rekord kui ka meistrivõistluste rekord, seega paremini ei saakski minna," sõnas tšehhitar.

Nüüd suunab ta pilgu Oregonis toimuvatele kergejõustiku U-20 maailmameistrivõistlustele, kus ta plaanib võistelda 100 meetri tõkkejooksus.

Kokku püstitati võistlustel nelja päeva jooksul 17 meistrivõistluste rekordit, 12 maailma hooaja tipptulemust U-18 vanuseklassis, 24 Euroopa hooaja tipptulemust U-18 vanuseklassis, üks Euroopa rekord U-20 vanuseklassis, kolm Euroopa tipptulemust U-18 vanuseklassis ja 100 rahvuslikku tipptulemust U18 vanuseklassis.

Üldises medalitabelis saavutas võistlustel suurima edu Suurbritannia. Briti koondis võitis kaheksa kuldmedalit ja püstitas meistrivõistluste rekordi viiel alal.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

14:08

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

19.07

Eesti kümnevõistleja võitis U-18 EM-il hõbemedali

19.07

Duplantis: võib-olla peame tegema lisauuringuid

19.07

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

19.07

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

18.07

Metsmaker on U-18 EM-il esimese päeva järel neljas

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

18.07

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18.07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

18.07

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

18.07

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

18.07

Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

18.07

Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

18.07

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

17.07

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

17.07

Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

17.07

Eesti sprinterid pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

16.07

Chef Lunden toetab Eesti meistrivõistluste parimaid rahalise preemiaga

16.07

Maailmarekordiomanik Tharp kinnitas Budapestis suurepärast vormi

16.07

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

sport.err.ee uudised

15:18

Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

14:42

Armin Raag tõusis etapivõiduga EM-i liidriks

14:08

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

13:35

Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

12:58

Argentina peatreener enda tulevikust: jätkamiseks on vaja väga palju asju

12:23

Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

12:18

Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson: see on väga psühholoogiline ala

11:28

Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

10:51

Teisel katsel selgus Eesti meister lühirajal

10:22

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

09:11

Lajal kaotas finaalis ülinapilt

08:40

Tõugja täismängude seeria lõppes, Igoneni selja taha löödi neli väravat

08:12

Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

19.07

Harju lõi Paidele juba avapoolajal viis väravat

19.07

ETV spordisaade, 19. juuli

19.07

Virves: ootused olid kõrgel, võidu järgi tulimegi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo