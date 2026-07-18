Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

Doualla näitas finaalis võimu, kui läbis distantsi ajaga 11,14 sekundit, edestades konkurente kindlalt. Ühtlasi parandas ta enda nimele kuulunud Euroopa U-18 rekordit seitsme sajandiku võrra. Varasema tipptulemuse jooksis ta välja mullu Skopjes Euroopa noorte olümpiafestivalil, kus võitis samuti kuldmedali.

Uus tiitlivõit kinnitas Doualla staatust Euroopa ühe suurima sprinditalendina. Lisaks U-18 Euroopa meistritiitlile on tema auhinnakapis ka mullu Tamperes võidetud U-20 vanuseklassi Euroopa kuld.

Teiste medalite nimel käis finaalis tihe võitlus. Hõbemedali teenis kreeklanna Apostolia Antonatou, kes püstitas ajaga 11,46 Kreeka U-18 rekordi. Kolmanda koha teenis britt Celine Obinna-Alo tulemusega 11,50.

Doualla oli oma head vormi näidanud juba poolfinaalis, kus jooksis päeva kiireima aja 11,43. Finaalis suutis itaallanna aga kiirust veelgi lisada ning lõpetas võistluse uue Euroopa tipptulemusega.

"Olen väga rahul. See oli pikim 100 meetri jooks, mida eales jooksnud olen," ütles Doualla pärast võistlust. "Võitsin oma pere, sõprade ja kogu Itaalia nimel. Ma ei tundnud mingit survet, naeratan palju ja kuulan muusikat. Olen enda, oma meeskonna ja treeneri üle väga uhke. Nemad teevad mind nii tugevaks," lisas ta.