Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

Belgias Houffalizes peetud graveli Euroopa meistrivõistlustel olid eliitklassis eestlaste parimad Markus Pajur ja Ann-Christine Allik. Kuldmedali pälvisid vastavalt taanlane Mads Würtz Schmidt ja hollandlanna Femke Markus.

Eliitmeeste konkurentsis tuli Euroopa meistriks taanlane Mads Würtz Schmidt ajaga neli tundi, üheksa minutit ja 57 sekundit. Talle järgnesid belglased Wout Alleman (+1.09) ja Niels Vandeputte (+3.43). Markus Pajur lõpetas võistluse 38. (+16.38), Lauri Tamm 50. (+18.22), Markus Mäeuibo 71. (+24.48), rehvi vahetama pidanud Rait Ärm 106. (+41.29) ja Riko Tammepuu 108. kohal (+45.06). Kokku sai tulemuse kirja 141 ratturit.

Eliitnaiste seas võitis hollandlanna Femke Markus (4:57.27). Hõbemedali pälvis tema kaasmaalanna Shirin van Anrooij (+0.02) ja pronksmedali prantslanna Axelle Dubau-Prevot (+0.08). Ann-Christine Allik lõpetas võistluse 34. kohal (+37.44). Aidi Gerde Tuisul läks võistluse viimasel kolmandikul rehv, mistõttu eestlanna oli sunnitud katkestama.

Harrastusratturitest sai Silver Schultz M35-39 klassis üheksanda, Kaspar Neemesto 31. ja Alastair Weinberg 84. koha ning Allan Oras finišeeris M50-54 klassis 17. positsioonil.