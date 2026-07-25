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Eesti aerutaja võitis U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

Aerutamine
Elizaveta Fedorova
Elizaveta Fedorova Autor/allikas: Erakogu
Aerutamine

Ungaris Szegedis peetavatel juunioride ja U-23 Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti aerutaja Elizaveta Fedorova ühesüstal 1000 m distantsil pronksi.

Mullu sel distantsil hõbeda võitnud Fedorova teenis tänavu pronksi, finišeerides ajaga 4.30,554. Kodupubliku ees võttis võidu ungarlanna Zita Bauer, kellele Fedorova kaotas 1,973-ga. Hõbeda võitis itaallanna Giorgia Lacalamita (+1,646).

U-18 vanuseklassis jõudis Roman Orlov 1000 m distantsil finaali, kus sai seitsmenda koha. Kuldmedali võitnud Venemaa sportlasele kaotas Orlov 7,057-ga.

Ühekanuu U-18 vanuseklassis sai Veiko Aasma 1000 m B-finaalis viienda koha ehk sai kokkuvõttes 14. koha.

Toimetaja: Maarja Värv

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