Eesti aerutaja võitis U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

Ühekanuu U-18 vanuseklassis sai Veiko Aasma 1000 m B-finaalis viienda koha ehk sai kokkuvõttes 14. koha.

Ungaris Szegedis peetavatel juunioride ja U-23 Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti aerutaja Elizaveta Fedorova ühesüstal 1000 m distantsil pronksi.

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