Eesti aerutaja võitis U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi
Ungaris Szegedis peetavatel juunioride ja U-23 Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti aerutaja Elizaveta Fedorova ühesüstal 1000 m distantsil pronksi.
Mullu sel distantsil hõbeda võitnud Fedorova teenis tänavu pronksi, finišeerides ajaga 4.30,554. Kodupubliku ees võttis võidu ungarlanna Zita Bauer, kellele Fedorova kaotas 1,973-ga. Hõbeda võitis itaallanna Giorgia Lacalamita (+1,646).
U-18 vanuseklassis jõudis Roman Orlov 1000 m distantsil finaali, kus sai seitsmenda koha. Kuldmedali võitnud Venemaa sportlasele kaotas Orlov 7,057-ga.
Ühekanuu U-18 vanuseklassis sai Veiko Aasma 1000 m B-finaalis viienda koha ehk sai kokkuvõttes 14. koha.
Toimetaja: Maarja Värv